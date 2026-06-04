Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 5 juin 2026

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 5 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]