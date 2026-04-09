Inauguration de la nouvelle maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, accompagnée du député de Beauharnois, Claude Reid, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la maison des aînés et alternative (MDA MA) de Salaberry-de-Valleyfield.

Située au 8, rue Victor-Léger, cette MDA MA a accueilli ses premiers résidents en septembre dernier. Elle offre 96 nouvelles places pour la population de la région, dont 72 pour les personnes aînées et 24 autres pour les adultes ayant des besoins particuliers.

L'installation est constituée de huit maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. La MDA MA de Salaberry-de-Valleyfield a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et des résidentes et à favoriser leurs interactions.

Citations :

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser! Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région bénéficieront de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est avec fierté que je prends part à l'inauguration de cette maison des aînés et alternative, un projet que je suis de près depuis le début et qui me touche grandement. Les personnes ont accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire, ici même à Salaberry-de-Valleyfield. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région. »

Claude Reid, député de Beauharnois et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :

La MDA MA de Salaberry-de-Valleyfield fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

La Société québécoise des infrastructures a agi à titre de gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Emmanuella S. Proulx, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 367 990-1882