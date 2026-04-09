Modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles: Le gouvernement du Québec autorise un investissement de plus de 308 millions $ pour l'urgence et le bloc opératoire

SEPT-ÎLES, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La réalisation du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence et du bloc opératoire à l'Hôpital de Sept-Îles est officiellement autorisée. Les travaux vont pouvoir débuter. Cette annonce a été faite aujourd'hui par la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

L'investissement de 308 352 855 $ du gouvernement du Québec permettra de réaliser des travaux majeurs de modernisation de l'hôpital, notamment de l'urgence, du bloc opératoire, incluant la chirurgie d'un jour et l'endoscopie, de l'unité des soins intensifs et de l'unité de psychiatrie interne, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Citations :

« L'autorisation de réaliser ce projet est une excellente nouvelle pour l'accès aux services de santé dans la région. En investissant massivement dans l'urgence et le bloc opératoire, nous nous assurons que l'Hôpital de Sept-Îles dispose des outils nécessaires pour répondre aux standards cliniques actuels et futurs. Nous poursuivons nos efforts pour transformer le réseau et le rendre plus efficace, c'est notre priorité. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fière de voir se concrétiser un projet qui était ma priorité numéro un pour la Côte-Nord. Le chantier d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles, c'est bien plus qu'un investissement de 308 millions $. C'est un engagement clair envers la santé, la sécurité et la dignité de notre population. Concrètement, ça veut dire des services de meilleure qualité, plus accessibles, et un milieu de travail à la hauteur de celles et ceux qui prennent soin de nous chaque jour. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'autorisation de ce projet d'envergure démontre notre détermination à livrer des infrastructures publiques modernes, sécuritaires et durables. Nous nous assurons que ce chantier soit réalisé selon les plus hauts standards de rigueur et d'efficacité. C'est un pas de plus vers un réseau de santé mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et de demain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Cette étape fait suite à l'approbation des paramètres de référence présentés au dossier d'affaires (DA).





Les travaux prévus totalisent une superficie de 11 462 m 2 . Le projet comprend un agrandissement de 8 769 m 2 sur trois niveaux, incluant un sous-sol, ainsi qu'un réaménagement de 2 693 m 2 .





. Le projet comprend un agrandissement de 8 769 m sur trois niveaux, incluant un sous-sol, ainsi qu'un réaménagement de 2 693 m . Les travaux de construction devraient se terminer à l'été 2029, permettant l'accueil des premiers usagers et usagères à l'automne 2029.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170