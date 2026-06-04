Hôpital de La Malbaie - Le gouvernement Fréchette avance avec la modernisation de l'Hôpital de La Malbaie

LA MALBAIE, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix−Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent aujourd'hui le lancement des travaux majeurs de modernisation et d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie. Le projet passe donc officiellement à l'étape de la réalisation.

Il s'agit d'une étape cruciale pour que les travaux soient lancés rapidement afin que la population de la région puisse avoir accès à des soins de proximité de qualité et plus modernes, et pour améliorer les conditions de travail pour le personnel. Concrètement, plusieurs secteurs névralgiques de l'hôpital, dont l'urgence, le bloc opératoire, les cliniques externes, l'imagerie médicale, les laboratoires, la pharmacie et les unités de soins seront touchés.

Ce projet d'agrandissement et de réaménagement nécessaire représente un investissement total du gouvernement du Québec de près de 364 M$ et s'inscrit dans la volonté de rattraper le retard en matière d'infrastructures de santé. Les travaux, qui s'amorceront dès l'automne prochain, devraient se terminer en 2031.

Citations :

« Les Québécois paient assez d'impôt pour s'attendre à des services et à des infrastructures de qualité. Je me suis engagée à mieux entretenir nos hôpitaux en nous donnant les moyens de faire avancer les différents projets amorcés partout au Québec, notamment celui de La Malbaie. Dans le cas de cet hôpital construit en 1942, il était temps qu'on avance et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour les citoyens de Charlevoix. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Je me réjouis que nous franchissions aujourd'hui une étape décisive dans la réalisation de ce projet très attendu par les citoyennes et citoyens de La Malbaie et de la région de Charlevoix. De telles infrastructures, plus modernes et fonctionnelles, sont essentielles pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Nous avons à cœur la réalisation rapide de ce projet dans un contexte de gestion rigoureuse et efficace, qui respecte les plus hauts standards de qualité et de sécurité. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très heureuse de voir ce projet franchir aujourd'hui cette étape déterminante. C'est un dossier sur lequel nous avons travaillé avec nos partenaires et le gouvernement parce que nous savions à quel point il était important pour notre communauté. L'Hôpital de La Malbaie est au cœur de la vie des citoyens de Charlevoix, et cette avancée permettra d'offrir un environnement mieux adapté aux usagers, tout en améliorant les conditions dans lesquelles notre personnel de la santé accomplit un travail essentiel chaque jour. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La qualité des soins et la performance de notre réseau reposent aussi sur la qualité de nos infrastructures. Avec cette étape déterminante pour le projet de modernisation de l'Hôpital de La Malbaie, nous poursuivons nos efforts pour offrir aux Québécois des installations modernes et adaptées aux besoins de la population. Ce projet s'inscrit dans les investissements historiques que nous réalisons partout au Québec pour moderniser nos infrastructures publiques.»

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie est un dossier que nous portons fièrement et collectivement depuis plusieurs années. Je souhaite souligner la contribution remarquable des équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale, des gestionnaires et des professionnels qui ont participé à sa planification et à son développement. Un merci particulier aux équipes de l'Hôpital de La Malbaie pour leur travail au quotidien, qu'ils exécutent avec cœur, dévouement et rigueur. Au terme des travaux, la population de Charlevoix bénéficiera de soins et de services de santé de proximité dans des installations modernes et adaptées aux besoins actuels et futurs. »

Patrick Duchesne, président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170