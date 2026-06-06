Négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial - Québec annonce une entente de principe avec deux associations affiliées à la Centrale des syndicats démocratiques

QUÉBEC, le 6 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent une entente de principe avec l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ) et l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ), toutes deux affiliées à la Centrale des syndicats démocratiques.

D'une durée de cinq ans (2023-2028), cette entente vise plus de 3 800 ressources. Elle permettra d'améliorer leurs conditions d'exercices, de les soutenir davantage et de mieux répondre aux besoins évolutifs des personnes vulnérables.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]