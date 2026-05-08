Négociations pour le renouvellement des ententes collectives dans les secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec l'Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives dans les secteurs public et parapublic, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec l'Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques (AQPMC).

D'une durée de quatre ans (2024-2028), cette entente vise près de 200 physiciens médicaux cliniques qui jouent un rôle important en imagerie médicale et en radioprotection pour le diagnostic et le traitement de maladies, dont le cancer. L'entente permettra une meilleure offre de services à la population partout au Québec, améliorera les conditions de travail des physiciens médicaux cliniques et reconnaîtra davantage leur expertise.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

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http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected] ; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]