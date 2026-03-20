Québec accélère l'entrée en vigueur du nouveau modèle de tarification du bois

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans le contexte difficile que traverse actuellement l'industrie forestière, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, annonce son intention d'accélérer la mise en place de la nouvelle tarification des bois récoltés en forêt publique pour répondre davantage aux conditions actuelles.

Un amendement a ainsi été déposé dans le cadre de l'étude du projet de loi n° 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, pour que le nouveau règlement entre en vigueur dès sa sanction.

De plus, pour assurer le passage dans l'ordre vers le nouveau modèle de tarification, une mesure transitoire est proposée pour les deux premières années.

Cette accélération vise à mettre en place rapidement les changements déjà annoncés, dont la fin du système d'enchères actuel. Cette mise en œuvre rapide permettra de soutenir concrètement les entreprises du secteur forestier en améliorant sa compétitivité, en plus d'assurer la pérennité de la filière bois. Elle permettra également d'assurer la vitalité économique des communautés forestières, tout en soutenant les travailleurs et travailleuses ainsi que leurs familles.

Rappelons que la révision proposée de la tarification des bois vise à introduire un mécanisme plus sensible aux fluctuations des prix, et ce, pour offrir aux entreprises une meilleure adéquation entre les coûts d'approvisionnement des usines et les conditions du marché. La tarification sera également fixée mensuellement plutôt que trimestriellement. Ces changements permettront d'offrir plus de prévisibilité aux entreprises, tout en maintenant des enchères ciblées pour certains volumes, par exemple ceux issus de perturbations naturelles, comme les feux de forêt.

Citations :

« Notre industrie forestière est un pilier économique pour plusieurs de nos régions. Dans le contexte actuel, il est essentiel d'agir avec rapidité et détermination. En synchronisant l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification et la fin du système d'enchères actuel par la sanction du projet de loi, nous envoyons un signal clair : le gouvernement est présent pour soutenir les entreprises, protéger les emplois et assurer la stabilité du secteur. Nous répondons à une demande historique de l'industrie forestière, et j'en suis très fier! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Encore une fois, on démontre notre position de leader pour nos régions et, surtout, nos forêts, pour une industrie prospère qui encourage les emplois en région et permet une économie québécoise forte. Donner de l'oxygène à l'industrie forestière est fondamental, et les lois doivent évoluer avec les réalités économiques d'aujourd'hui, sans quoi elles deviennent un frein plutôt qu'un levier. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec prévoit, dans le cadre du budget 2026-2027, 365,1 millions de dollars sur une période de cinq ans pour appuyer les entreprises et les communautés forestières. 164,5 millions de dollars pour soutenir les entreprises forestières en réponse aux difficultés du secteur, soit : 104,5 millions de dollars sur une période de cinq ans pour abolir la redevance annuelle afin d'améliorer la compétitivité du secteur forestier par une réduction du coût de la fibre; 60,0 millions de dollars en 2026-2027 pour appuyer les activités de transformation du secteur forestier. 200,6 millions de dollars pour maintenir l'engagement du gouvernement envers les entrepreneurs forestiers, les communautés ainsi que les travailleurs et travailleuses, soit : 179,9 millions de dollars sur une période de deux ans pour maintenir les investissements dans les travaux sylvicoles en forêt publique; 3,0 millions de dollars en 2026-2027 pour augmenter les sommes disponibles dans le Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides.



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Pour en savoir plus sur les mesures déjà annoncées, consultez le communiqué du Ministère.

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Source : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Cell. : 367 977-7465 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts