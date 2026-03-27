Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec appuie la Coupe du monde FIS de snowboard cross Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé à la Coupe du monde FIS de snowboard cross Mont-Sainte-Anne, qui a lieu jusqu'au 28 mars prochain.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ont annoncé aujourd'hui cette contribution jusqu'à 634 000 $.

Cette compétition chronométrée, appelée « Bataille Royale », met au défi les planchistes les plus rapides dans un parcours exaltant. Elle constitue une belle occasion pour les amateurs de sport d'encourager des athlètes et de se laisser impressionner par leur vitesse et leur agilité.

Citations :

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne la tenue de cet événement qui contribue au rayonnement du sport au Québec. Je souhaite la meilleure des chances à tous les athlètes et je suis convaincue qu'ils offriront un spectacle à couper le souffle. Je remercie tous les administrateurs, les accompagnateurs et les entraîneurs pour leur implication dans le succès de cette compétition. Merci aussi aux bénévoles, qui travaillent souvent dans l'ombre, mais dont le dévouement a un impact immense sur la qualité de l'organisation. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La Coupe du monde FIS de snowboard cross Mont-Saint-Anne attire une multitude de visiteurs, génère des retombées touristiques et économiques considérables, et contribue au rayonnement du Québec comme destination de choix pour les événements sportifs. J'encourage les spectateurs d'ici et d'ailleurs à profiter pleinement de leur séjour en explorant la région. Bon succès à tous! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour la région de la Capitale-Nationale d'accueillir une étape de la Coupe du monde FIS de snowboard cross au Mont-Sainte-Anne! Cette compétition d'envergure met en valeur un site exceptionnel et mobilise toute une communauté de passionnés et de bénévoles. Il est également inspirant pour la relève de voir des athlètes de calibre international performer ici. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Coupe du monde FIS de snowboard cross Mont-Sainte-Anne est devenue un rendez-vous incontournable pour notre région. Cet événement spectaculaire souligne le savoir-faire de nos organisations locales et l'accueil chaleureux des citoyens de la Côte-de-Beaupré. Il représente aussi une vitrine exceptionnelle permettant de faire découvrir à des gens d'ici et d'ailleurs la beauté de nos paysages, la richesse de notre offre de plein air et le dynamisme de nos communautés. J'invite tous les visiteurs à profiter de leur passage pour parcourir l'ensemble de la région et vivre pleinement l'expérience unique qu'elle procure. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde jusqu'à 400 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme verse 125 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale offre une aide financière de 109 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attraction et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Sasha Trudel, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 208-2584, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 977-7465, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 418 521-3875, [email protected]