Un transfert d'entreprise, ça se prépare! - QUÉBEC LANCE UNE OFFENSIVE EN REPRENEURIAT
Nouvelles fournies parCabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse
31 mars, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, et la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, annoncent le lancement d'une importante campagne en repreneuriat, qui vise à encourager les personnes entrepreneures à planifier tôt le transfert de leur entreprise. Pour marquer le coup d'envoi, Québec nomme Mme Nathaly Riverin à titre de coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat aux côtés du ministre Samuel Poulin.
Le Cercle d'experts en repreneuriat
La mise en place du Cercle d'experts en repreneuriat permettra de faire connaître les services d'accompagnement destinés aux gens d'affaires pour les guider vers le scénario de repreneuriat le plus approprié, en toute confidentialité. Mme Nathaly Riverin coprésidera ce comité, dont la mission sera d'obtenir la perspective des entrepreneurs sur les mesures de repreneuriat en place et celles qui sont proposées. La démarche vise à instaurer, au Québec, une culture de transfert d'entreprise positive, planifiée et accessible. Les personnalités suivantes en feront également partie : M. Robert Dutton, Mme Annie Thabet, Mme Claudine Roy, Mme Jessica Grenier, M. David Marchand, M. Alexandre Ollive, M. Philippe Huneault, M. Jean-Philippe Ménard et M. Pierre Graff.
Une année riche en repreneuriat
Pour l'année à venir, c'est près de 16 000 dirigeants qui déclarent avoir l'intention de vendre ou de transférer leurs actifs. Ces derniers doivent bien s'informer et se préparer afin de réaliser avec succès leur transaction et, on le souhaite, de garder les entreprises ici, au Québec. Le transfert d'entreprise est une étape essentielle du parcours entrepreneurial. Une bonne planification permet d'assurer un transfert structuré et réfléchi, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour vendre au bon moment et dans des conditions favorables. C'est une démarche qui contribue à la continuité et à la croissance des entreprises.
Citations :
« Il faut démocratiser la vente d'entreprise au Québec. Il s'agit de l'un des principaux défis économiques que nous aurons ici au cours des prochaines années. Le gouvernement doit avoir l'heure juste sur les entreprises qui seront à vendre et avoir une meilleure lisibilité des enjeux en la matière. Il faut fédérer les aides et préparer la relève. La nomination de Nathaly Riverin et la création du Cercle d'experts en repreneuriat s'inscrivent dans cette vision. »
Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches
« Mettre en valeur le repreneuriat, c'est un moyen efficace de contribuer à la vitalité de nos communautés et au maintien du savoir-faire et des sièges sociaux chez nous. La relève d'ici joue un rôle crucial dans la croissance de nos entreprises. Nous sommes présents pour propulser la vente d'entreprise, la rendre visible et la valoriser de même que pour fournir aux entrepreneurs des outils, de l'information et des exemples inspirants en vue d'entreprendre cette transition dans les meilleures conditions. »
Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)
« C'est avec plaisir que je participe, à titre de coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat, au maintien de la vitalité économique du Québec en soutenant les cédants dans leur projet de transition tout en collaborant afin de faciliter le parcours des entrepreneurs. »
Nathaly Riverin, coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat et fondatrice du programme Persévérance entrepreneuriale
Faits saillants :
- Une campagne de communication sera déployée à partir du 31 mars afin de sensibiliser les entrepreneurs à l'importance du transfert d'entreprise, une étape stratégique de leur parcours. Cette campagne comprendra notamment de la publicité dans les médias traditionnels et numériques, un partenariat avec le balado Les Dérangeants ainsi qu'une mobilisation des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Elle mettra l'accent sur l'importance de planifier tôt la suite de son entreprise et sur le soutien offert.
- Le site Québec.ca regroupe les ressources et les programmes offerts pour aider les personnes entrepreneures dans un processus de repreneuriat, dont :
- Nathaly Riverin a contribué à la création de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, qu'elle a dirigée de 2007 à 2015. Elle a aussi occupé le poste de présidente-directrice générale de l'organisme Femmessor, aujourd'hui connu sous le nom d'Evol. En 2022, elle a lancé le programme Persévérance entrepreneuriale dans le but de soutenir les gens d'affaires du Québec en difficulté par l'entremise du coaching, de la formation et de l'offre de ressources professionnelles concrètes.
- Les personnes entrepreneures peuvent communiquer avec Nathaly Riverin par l'entremise de l'adresse courriel [email protected].
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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse
Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Cell. : 367 990-7086; Éric Deslauriers, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Tél. : 819 565-3667; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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