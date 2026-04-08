Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Salon international du livre de Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, annoncent l'octroi de 188 000 $ au Salon international du livre de Québec, qui se déroule jusqu'au 12 avril 2026.

Le Salon international du livre de Québec a pour mission de promouvoir la lecture de tous les genres à travers des séances de dédicace, des tables rondes, de grands entretiens et plus encore. L'événement crée chaque année des rencontres marquantes entre les autrices et auteurs et leur lectorat. L'édition 2026 ne fait pas exception à cette tradition avec son thème « Arpenter nos mémoires » et son programme mettant en vedette de grands auteurs et autrices d'ici. De plus, le Salon s'ouvre à un public varié grâce à son volet jeunesse et ses nombreuses activités visant à transmettre la passion de la lecture aux plus jeunes.

Citations

« Le Salon international du livre de Québec est un carrefour de rencontres, un lieu vivant où les idées circulent, où les voix d'ici et d'ailleurs interagissent et où chaque génération peut découvrir le pouvoir transformateur de la lecture. Chaque année, cet événement rassemble les acteurs du livre avec leurs lecteurs et leur permet de tisser des liens essentiels pour le rayonnement de notre littérature. J'invite petits et grands à y aller nombreux! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fier d'appuyer le Salon international du livre de Québec, qui permet à nos jeunes non seulement de développer leur passion pour la lecture, mais surtout de s'ouvrir à la culture québécoise et d'encourager nos auteurs et autrices d'ici. En espérant vous y voir en grand nombre comme chaque année! »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis ravi de l'appui du gouvernement du Québec à cet important rendez-vous qui non seulement célèbre les auteurs et autrices façonnant la littérature québécoise, mais aussi contribue à la vitalité touristique et économique de la région, en plus d'être un véritable partenaire dans la mise en valeur du livre québécois et francophone. »

Jean-François Simard, ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 145 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

www.quebec.ca

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 367 990-7086, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]