GATINEAU, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture temporaire du chemin du Bois-Franc au kilomètre 55. Ce chemin se situe sur les terres du domaine de l'État, dans le territoire non organisé (TNO) de Lac-Nilgaut, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac. La circulation y est maintenant interdite et, à ce jour, la date de réouverture du chemin demeure indéterminée.

Fermeture temporaire d’un chemin multiusage dans la MRC de Pontiac (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Le ponceau à cet endroit n'a pas suffi à absorber l'augmentation du débit d'eau à la suite des fortes pluies des derniers jours, ce qui a entraîné le lessivage du chemin multiusage. Il est donc momentanément inutilisable pour les usagères et usagers.

Il importe de noter qu'il n'y a pas de voie de contournement au kilomètre 55 du chemin du Bois-Franc. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin.

Le Ministère invite les personnes qui souhaitent utiliser les chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Localisation de la fermeture

Chemin du Bois-Franc, kilomètre 55

Le chemin du Bois-Franc est situé dans le TNO de Lac-Nilgaut, dans la municipalité régionale de comté de Pontiac, dans la région administrative de l'Outaouais

Longitude : 76°55'56''O

Latitude : 46°13'03''N

Période de fermeture : indéterminée

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec l'unité de gestion de la Coulonge-et-Basse-Lièvre au 819 683-2626, poste 608704.

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Information :

Marilou Séguin

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts