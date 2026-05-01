Mois de l'arbre et des forêts 2026 - En mai, le Québec célèbre la forêt et le bois!

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite la population à participer au 144e Mois de l'arbre et des forêts, qui se déroulera tout au long du mois de mai dans toutes les régions du Québec, sur le thème « Je choisis le bois! », à travers plusieurs activités visant à mettre en valeur le bois et ses nombreux atouts.

Activités et distribution d'arbres

Une fois de plus, de nombreuses activités éducatives et remises d'arbres se tiendront en mai, dans l'ensemble des régions du Québec. Des centaines de milliers de plants forestiers seront distribués gratuitement. Ces activités sont organisées par différents partenaires (écoles, municipalités et organismes) ainsi que par les associations forestières régionales, principales collaboratrices au succès de l'événement.

Programme Mon arbre à moi

Le programme Mon arbre à moi se poursuit en marge du Mois de l'arbre et des forêts. En partenariat avec les centres hospitaliers et les maisons de naissance, ce programme permet à tout enfant né ou adopté au Québec dans l'année de recevoir un plant forestier qui grandira avec lui ainsi qu'une échelle de croissance. Les parents des bébés inscrits recevront sous peu une invitation leur précisant où et quand ils pourront se procurer leur plant et leur échelle de croissance. Ce programme célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Au fil du temps, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui ont ainsi pu grandir au même rythme que leur arbre.

La forêt, une richesse durable à valoriser et à protéger

Matériau omniprésent dans notre quotidien, le bois possède de multiples avantages qui en font un choix de qualité dans plusieurs sphères de notre vie. Le bois est écologique, biologique, naturel, biodégradable, résistant, durable, et surtout, renouvelable. De plus, son utilisation permet de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, puisque lorsqu'un arbre est récolté et transformé en produit du bois, le carbone qu'il a séquestré pendant sa croissance demeure stocké dans le bois.

Grâce à l'aménagement durable des forêts et à l'harmonisation des usages, la forêt permet de faire vivre des milliers de personnes tout en permettant la pratique de nombreux loisirs, et ce, dans le respect des écosystèmes présents. Voilà autant de bonnes raisons de célébrer et de protéger cette ressource inestimable!

Citation :

« La forêt est l'une de nos plus grandes richesses naturelles et un véritable moteur pour nos régions. Il est essentiel de prendre un moment pour souligner son apport majeur à notre économie et à notre qualité de vie. C'est pourquoi, en mai, nous célébrons la forêt et le bois! J'invite d'ailleurs tous les Québécois et Québécoises à participer aux activités prévues et je remercie les équipes de mon ministère, de même que tous nos partenaires, qui travaillent chaque jour à faire rayonner cette richesse collective. Ensemble, continuons de protéger et de valoriser notre forêt. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

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Source : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources

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