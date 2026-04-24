Chemin du Hardwood - Fermeture temporaire de la route 852 au kilomètre 40,5

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Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

24 avr, 2026, 13:02 ET

VILLE-MARIE, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture immédiate du chemin du Hardwood (route 852) au kilomètre 40,5, soit environ 1 km avant le lac Memewin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Témiscamingue.

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Fermeture du chemin Hardwood au km 40 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)
Fermeture du chemin Hardwood au km 40 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture de ce tronçon de chemin en raison de l'emportement d'un ponceau par les crues printanières. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du ponceau fermé 
Situé au kilomètre 40,5 du chemin du Hardwood (route 852)
Longitude : 78,698408 O.
Latitude : 46,501565 N.
Période de fermeture : Indéterminée
MRC du Témiscamingue

Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le bureau de l'unité de gestion du Témiscamingue du Ministère au 819 629-6494.

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Information :

Marie-Joëlle Côté
Conseillère en communication
Direction des communications
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
[email protected]
Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

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