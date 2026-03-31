MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, et la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, annoncent le lancement d'une importante campagne en repreneuriat, qui vise à encourager les personnes entrepreneures à planifier tôt le transfert de leur entreprise. Pour marquer le coup d'envoi, Québec nomme Mme Nathaly Riverin à titre de coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat aux côtés du ministre Samuel Poulin.

Le Cercle d'experts en repreneuriat

La mise en place du Cercle d'experts en repreneuriat permettra de faire connaître les services d'accompagnement destinés aux gens d'affaires pour les guider vers le scénario de repreneuriat le plus approprié, en toute confidentialité. Mme Nathaly Riverin coprésidera ce comité, dont la mission sera d'obtenir la perspective des entrepreneurs sur les mesures de repreneuriat en place et celles qui sont proposées. La démarche vise à instaurer, au Québec, une culture de transfert d'entreprise positive, planifiée et accessible. Les personnalités suivantes en feront également partie : M. Robert Dutton, Mme Annie Thabet, Mme Claudine Roy, Mme Jessica Grenier, M. David Marchand, M. Alexandre Ollive, M. Philippe Huneault, M. Jean-Philippe Ménard et M. Pierre Graff.

Une année riche en repreneuriat

Pour l'année à venir, c'est près de 16 000 dirigeants qui déclarent avoir l'intention de vendre ou de transférer leurs actifs. Ces derniers doivent bien s'informer et se préparer afin de réaliser avec succès leur transaction et, on le souhaite, de garder les entreprises ici, au Québec. Le transfert d'entreprise est une étape essentielle du parcours entrepreneurial. Une bonne planification permet d'assurer un transfert structuré et réfléchi, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour vendre au bon moment et dans des conditions favorables. C'est une démarche qui contribue à la continuité et à la croissance des entreprises.

Citations :

« Il faut démocratiser la vente d'entreprise au Québec. Il s'agit de l'un des principaux défis économiques que nous aurons ici au cours des prochaines années. Le gouvernement doit avoir l'heure juste sur les entreprises qui seront à vendre et avoir une meilleure lisibilité des enjeux en la matière. Il faut fédérer les aides et préparer la relève. La nomination de Nathaly Riverin et la création du Cercle d'experts en repreneuriat s'inscrivent dans cette vision. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Mettre en valeur le repreneuriat, c'est un moyen efficace de contribuer à la vitalité de nos communautés et au maintien du savoir-faire et des sièges sociaux chez nous. La relève d'ici joue un rôle crucial dans la croissance de nos entreprises. Nous sommes présents pour propulser la vente d'entreprise, la rendre visible et la valoriser de même que pour fournir aux entrepreneurs des outils, de l'information et des exemples inspirants en vue d'entreprendre cette transition dans les meilleures conditions. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

« C'est avec plaisir que je participe, à titre de coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat, au maintien de la vitalité économique du Québec en soutenant les cédants dans leur projet de transition tout en collaborant afin de faciliter le parcours des entrepreneurs. »

Nathaly Riverin, coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat et fondatrice du programme Persévérance entrepreneuriale

Faits saillants :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Cell. : 367 990-7086; Éric Deslauriers, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Tél. : 819 565-3667; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]