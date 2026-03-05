Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Igloofest Québec

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au festival Igloofest Québec, qui a lieu jusqu'au 7 mars prochain.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 283 000 $.

Très attendu par les amateurs de musique électronique, le festival Igloofest Québec propose une programmation éclatée mettant en vedette des artistes locaux et internationaux qui font vibrer la place Jean-Béliveau. De plus, des spectacles présentés sous forme de soirées après-ski clôturent plusieurs journées pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs.

Citations :

« Igloofest Québec est devenu un rendez-vous incontournable qui transforme notre hiver en véritable tempête musicale. Ce festival audacieux illustre notre capacité à rassembler et renforce l'attractivité de notre région. En soutenant cet événement, le gouvernement du Québec affirme son engagement pour une offre hivernale dynamique qui stimule l'économie locale et la communauté. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Quelle fierté pour notre gouvernement d'appuyer le festival Igloofest Québec, qui favorise le rayonnement de notre destination hivernale! Cet événement d'envergure produit des retombées touristiques et économiques importantes pour la région et contribue à la renommée des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la capitale nationale en explorant ses multiples attraits et activités. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 175 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Le ministère du Tourisme accorde 108 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Facebook LinkedIn

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Naomy Martin, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 977-7465, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 418 521-3875, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]