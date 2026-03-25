Le gouvernement du Québec et la Ville de Québec annoncent des travaux à l'église du Très-Saint-Sacrement et à l'église de Saint-Jean-Baptiste

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, annoncent que des travaux de conservation et de sécurité seront effectués à l'église du Très-Saint-Sacrement, ainsi qu'à l'église de Saint-Jean-Baptiste de Québec, grâce aux investissements du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec.

Église du Très-Saint-Sacrement

Le gouvernement du Québec accorde 1 196 460 $ qui s'ajoute à l'Entente de développement culturel 2024-2027. La Ville de Québec injecte quant à elle 1 285 587 $. Ce sont donc 2,48 M$ qui s'ajouteront aux 4 M$ qui avaient été annoncés par le gouvernement du Québec en 2022 et qui permettront à la fabrique Saint-Pierre-Julien-Eymard d'effectuer des travaux essentiels au niveau des clochers de l'église du Très-Saint-Sacrement, un immeuble classé patrimonial. La réalisation rapide de ces travaux permettra d'éviter une dégradation supplémentaire, de pérenniser les investissements octroyés et de rendre possible sa réouverture ainsi que l'occupation de son parvis. L'église est fermée au public depuis juillet 2019.

Rappelons que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec collaborent avec la fabrique Saint-Pierre-Julien-Eymard et le milieu pour identifier diverses options quant à la requalification de cette église.

Église de Saint-Jean-Baptiste

L'aide financière de 1 496 473 $ accordée à la Ville de Québec permettra d'entreprendre des travaux urgents sur une portion des portes et des fenêtres de l'église de Saint-Jean-Baptiste en vue d'un projet de requalification du bâtiment. La réfection des portes et fenêtres a été ciblée comme prioritaire considérant leur état de dégradation avancée dû au fait que l'église soit fermée au public depuis plus de dix ans et que seul un entretien minimal ait été effectué pendant cette période.

Rappelons que, depuis 2024, la Ville de Québec est propriétaire de l'église de Saint-Jean-Baptiste, bâtiment classé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La Ville désire procéder rapidement à des travaux urgents sur l'enveloppe du bâtiment. À terme, le projet de requalification de l'église, piloté par la Ville, se déploiera sur deux volets : culturel et communautaire.

Citations

« Le gouvernement est fier de soutenir la protection et la mise en valeur de ces deux importants biens patrimoniaux de la ville de Québec. Notre collaboration avec la Ville se poursuit afin notamment de rendre ces lieux riches en histoire accessibles à toutes et à tous, et sécuritaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je salue la décision du gouvernement d'investir dans la préservation de ces deux églises, qui font partie du riche patrimoine immobilier de la Capitale-Nationale. Les travaux essentiels à venir contribueront à conserver ces bâtiments monumentaux qui embellissent la ville et la rendent attrayante. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Ville de Québec reconnaît l'importance de l'entretien et de la mise en valeur des immeubles classés sur son territoire et souhaite agir comme partenaire, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Les travaux annoncés aux églises du Très-Saint-Sacrement et de Saint-Jean-Baptiste s'inscrivent directement dans cette volonté d'agir rapidement pour préserver des bâtiments patrimoniaux de grande valeur et en assurer la sécurité. Nous appuyons la fabrique Saint-Pierre-Julien-Eymard dans sa démarche pour trouver de nouvelles vocations. Dans un contexte où plusieurs lieux de culte sont appelés à se transformer, il est essentiel de faire des choix éclairés quant à leur revalorisation et à leur occupation. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

Faits saillants

Église du Très-Saint-Sacrement

L'église du Très-Saint-Sacrement est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis le 20 mai 2022.

depuis le 20 mai 2022. Dans la foulée du classement de l'église, une aide financière de 4 M$ avait été octroyée afin d'assurer la pérennité du bâtiment.

Depuis 1978, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont investi conjointement dans le patrimoine et la culture de la capitale nationale, par le biais des ententes de développement culturel.

En novembre 2024, les deux parties ont annoncé un investissement total de 73,1 M$ pour l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec 2024-2027. Cet investissement est financé à hauteur de 38,3 M$ par le ministère de la Culture et des Communications et à hauteur de 34,8 M$ par la Ville de Québec.

Église de Saint-Jean-Baptiste

L'église de Saint-Jean-Baptiste est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis le 16 mai 1991.

depuis le 16 mai 1991. L'église a été fermée au public en 2015 pour des raisons de sécurité.

La Ville de Québec en a fait l'acquisition en décembre 2024 afin de poursuivre les travaux visant à requalifier l'église et à lui donner une seconde vie au bénéfice de la population.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Cedrik Verreault, Attaché de presse, Cabinet de la mairie, 581 745-1499, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]