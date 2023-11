Québec à l'honneur de l'édition 2024 du Festival du Livre de Paris

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, sont fiers d'annoncer que le Québec sera à l'honneur de la prochaine édition du Festival du Livre de Paris, du 12 au 14 avril 2024. Cet événement, qui accueille chaque année plus de 100 000 visiteuses et visiteurs, sera une occasion formidable de rayonnement pour la littérature québécoise tant ici, qu'en France et en Europe.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications au Salon du livre de Montréal, en présence du directeur général du Festival du Livre de Paris, M. Jean-Baptiste Passé.

Un programme québécois, coordonné par l'Association nationale des éditeurs de livres pour le gouvernement du Québec, sera présenté dans un pavillon spécialement réservé lors de cet événement littéraire incontournable en France. La délégation sera composée d'une trentaine d'auteures et d'auteurs québécois ainsi que de plusieurs représentantes et représentants de maisons d'édition. Les membres de la délégation québécoise et le programme québécois, qui comprendra une vingtaine de conférences portant sur diverses perspectives de la littérature québécoise actuelle, seront annoncés prochainement.

Citations

« Le Festival du Livre de Paris fera rayonner les auteurs et auteures du Québec dans toute la francophonie. Ce n'est pas rien! À travers nos œuvres, ce ne sont pas seulement nos talents littéraires qui sont mis en valeur, mais également notre langue commune qui traduit notre vision du monde et exprime notre culture. Je félicite tous les écrivains et toutes les écrivaines qui seront sous les feux des projecteurs et je me réjouis des nombreuses retombées positives dans le monde de l'édition et pour la langue française. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« Quelle fierté pour le Québec d'être la nation à l'honneur de ce prestigieux festival! Je suis convaincu que cette remarquable occasion produira de nombreuses retombées pour l'ensemble des actrices et acteurs de l'industrie du livre au Québec. Cette mise à l'honneur à l'édition 2024 du Festival du Livre de Paris marquera les mondes de l'édition et de la littérature du Québec et contribuera à augmenter le rayonnement des œuvres de nos auteures et auteurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Que le Québec soit l'invité d'honneur de ce grand événement littéraire est une démonstration de la relation unique et privilégiée que nous entretenons avec la France. C'est une occasion unique de faire briller nos créatrices et créateurs dans l'un des grands centres mondiaux de la culture. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La Délégation générale du Québec à Paris est heureuse d'appuyer ce grand événement. Cette mise à l'honneur permettra de faire briller nos talents québécois dans la capitale française. Je suis convaincue que les échanges entre les acteurs du milieu culturel seront des plus stimulants. »

Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris

Faits saillants

Le Festival du Livre de Paris est organisé par S.A. Paris Livres Événements, filiale du Syndicat national de l'édition. L'édition 2024 sera la 3 e du Festival, héritier du Salon du Livre de Paris dont la 1 re édition a été présentée en 1981.

est organisé par S.A. Paris Livres Événements, filiale du Syndicat national de l'édition. L'édition 2024 sera la 3 du Festival, héritier du Salon du Livre de dont la 1 édition a été présentée en 1981. Les nations à l'honneur étaient l'Inde en 2022 et l'Italie en 2023.

Liens connexes

Suivez le ministère de la Culture et des Communications dans les médias sociaux @MCCQuebec

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 37 représentations dans 20 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://www.linkedin.com/company/mriquebec

Québec.ca

Québec.ca/international

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, 514 219-5193, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 418 802-6833; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, 418 781-9520, [email protected]; Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophoniem, [email protected]