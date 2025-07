Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 160 000 $ au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 161 660 $ au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu'au 24 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est autour du thème de la rencontre qu'est présenté le 43e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. L'organisation invite le public à une foule d'activités enrichissantes telles que des ateliers, des performances artistiques et même des soirées festives. Ce sont des artistes de partout dans le monde qui soutiendront le programme proposé en y ajoutant leur style et leur couleur.

Citations

« Le Symposium rend hommage à la diversité des arts visuels et à l'expertise des artistes. L'événement agit à titre de laboratoire créatif dans lequel le public est invité à découvrir notre culture et à participer au rayonnement de ses différentes facettes. Je remercie l'organisation pour cette édition qui s'annonce, encore une fois, très enrichissante. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nos événements culturels comme le Symposium contribuent à positionner le Québec et ses régions comme destination par excellence pour les touristes à la fois curieux et passionnés d'arts et de culture. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur séjour pour se laisser émerveiller par les artistes, mais également par les paysages et les attraits en tout genre qui embellissent la région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est un rendez-vous incontournable qui met en valeur la richesse artistique de notre région dans un cadre naturel exceptionnel. En accueillant des créateurs d'ici et d'ailleurs, l'événement fait rayonner la Capitale-Nationale et contribue concrètement à son dynamisme culturel et économique. Félicitations à l'organisation pour cette 43e édition prometteuse. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Symposium de Baie-Saint-Paul, c'est bien plus qu'un événement : c'est un laboratoire vivant où l'art s'invente, se confronte et se partage. Depuis plus de 40 ans, il insuffle à Charlevoix une énergie créative qui déborde largement nos frontières. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce lieu d'audace et de liberté artistique - un véritable moteur culturel pour Baie-Saint-Paul, Charlevoix et le Québec. Je souhaite que chaque Charlevoisien, chaque visiteur, puisse profiter de cette magnifique expérience culturelle qui ne cesse de faire rayonner notre identité. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 110 660 $ par le biais du programme Soutien à la mission, ainsi qu'un soutien de 22 000 $ dans le cadre du programme Présentation d'oeuvres dans l'espace public ou dans des lieux atypiques .

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 110 660 $ par le biais du programme Soutien à la mission, ainsi qu'un soutien de 22 000 $ dans le cadre du programme Présentation d'oeuvres dans l'espace public ou dans des lieux atypiques Le ministère du Tourisme accorde 29 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

