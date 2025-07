Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 350 000 $ accordés au Festival Innu Nikamu

QUÉBEC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, sont heureux d'annoncer un soutien financier de 350 000 $ au Festival Innu Nikamu, qui se déroule à Mani-utenam (ou Maliotenam) jusqu'au 3 août 2025.

À travers la musique, le chant, la danse et les arts, le Festival Innu Nikamu promeut la culture innue dans un chaleureux cadre de partage et d'échange. L'événement est devenu un incontournable depuis plus de quarante ans avec son programme incluant notamment des spectacles, des pow-wow, des cours de langue, des dégustations de mets traditionnels et des ateliers d'artisanat.

Citations

« Lieu de rencontre stimulant les échanges culturels entre les différentes communautés et générations, le Festival favorise le rapprochement entre les individus et les nations. Je remercie l'équipe organisatrice pour la réalisation de cette grande fête familiale qui participe à la valorisation des cultures des Premières Nations et à la création d'un sentiment de collectivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements et les festivals constituent des vecteurs d'attraction remarquables pour les visiteuses et visiteurs. Le Festival Innu Nikamu ne met pas seulement de l'avant la culture innue, mais il contribue également au rayonnement du tourisme autochtone en mettant en valeur ses expériences authentiques et enrichissantes. C'est d'ailleurs l'une des filières touristiques à haut potentiel de développement identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030. J'invite chaleureusement les touristes et la population à profiter pleinement des moments mémorables qu'offre le Festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Innu Nikamu est un événement phare de notre région qui rassemble toutes les générations. Attendu chaque année dans la région, c'est un lieu de rencontre entre les peuples et un événement où brillent la culture et les arts innus. Avec mes collègues, je suis heureuse d'annoncer un soutien de notre gouvernement de l'ordre de 350 000 $ pour cette 41e édition. Je profite de l'occasion pour féliciter les membres de l'équipe organisatrice et pour inviter tout le monde à profiter de ces festivités uniques! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 250 000 $ au Festival par l'intermédiaire du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme octroie 100 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles :

Facebook | Bluesky | LinkedIn | YouTube | Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook | X | Linkedin | YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]