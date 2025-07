La ministre Martine Biron en Corée du Sud pour renforcer les relations et ancrer le Québec dans la région de l'Indo-Pacifique

QUÉBEC, le 30 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, était en mission en Corée du Sud, du 25 au 28 juin 2025. Ce déplacement permet de consolider les relations économiques, institutionnelles et politiques avec la Corée du Sud et la position du Québec dans la région de l'Indo-Pacifique, dans une perspective de diversification des marchés et d'attraction d'investissements étrangers au Québec.

La ministre a rencontré le vice-maire de Busan et a ensuite pris la parole lors de la cérémonie commémorative au Mémorial des Nations unies de Busan soulignant la participation des soldats québécois à la guerre de Corée (1950-1953), où 93 membres du Royal 22e Régiment sont tombés. Une plaque commémorative y a été déposée pour souligner le courage des soldats et l'héritage de solidarité du Québec envers la Corée du Sud. La ministre s'est aussi entretenue avec le vice-maire de Séoul, Tae Kyoon Kim, renforçant ainsi les relations bilatérales à la suite de la signature de l'accord d'amitié et de coopération entre le Québec et Séoul en août 2024.

Lors d'une table ronde sur la condition féminine, la ministre a échangé sur les bonnes pratiques avec la présidente de l'Université des femmes Sookmyung, Si Yeun Moon, ainsi qu'avec des membres de la Fédération coréenne des femmes professeures.

La ministre a participé à une table ronde sur l'économie bleue afin de discuter des possibilités de coopération avec le Québec dans les domaines de la construction navale, des technologies sous-marines et de la recherche appliquée en environnement marin.

Elle a pris part à de nombreuses activités économiques, dont l'événement NextRise ainsi qu'une table ronde avec des partenaires du Québec en Corée. Cet échange a permis à la ministre et à Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, de rencontrer plusieurs partenaires économiques majeurs et des entreprises québécoises bien établies sur le marché sud-coréen.

Cette mission s'est terminée par une réception au Musée d'histoire de Séoul pour célébrer la Fête nationale du Québec. Un protocole d'entente pour des échanges culturels y a été signé par le Délégué du Québec à Séoul et le directeur du Musée d'histoire de Séoul.

Citation :

« Cette mission a permis de renforcer nos liens économiques et politiques avec la Corée du Sud, un partenaire important alors que notre gouvernement travaille activement à diversifier nos marchés d'exportation. Soulignons l'important travail de la représentation du Québec à Séoul, rehaussée au rang de délégation l'an dernier, qui accompagne les entreprises québécoises et coréennes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

En 2024, les exportations de marchandises du Québec vers la Corée du Sud se chiffraient à 1, 206 G$ CA. Au cours de l'année, la Corée du Sud est demeurée le troisième partenaire commercial du Québec en Asie et occupe désormais le neuvième rang en matière d'exportations internationales.

Organisé par Korea International Trade Association (KITA) & Korea Development Bank (KDB), NextRise est le plus grand événement sud-coréen consacré à l'innovation et aux jeunes pousses. Cet événement rassemble chaque année à Séoul plus de 1 000 jeunes pousses, 300 investisseurs internationaux, 100 grandes entreprises et attire plus de 20 000 participants pour stimuler les partenariats technologiques et l'entrepreneuriat mondial.

En mars 2024, la Représentation du Québec à Séoul est passée du statut de bureau à celui de délégation, témoignant de l'accroissement des relations entre le Québec et la Corée du Sud.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]