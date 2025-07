Le gouvernement du Québec, partenaire du Festival Fierté Montréal

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'ouverture du 19e Festival Fierté Montréal, qui a lieu jusqu'au 10 août, le gouvernement du Québec annonce qu'il octroie 962 000 $ pour la tenue de cet événement phare.

Attirant au-delà de 400 000 participants et participantes, Fierté Montréal collabore avec plus de 180 organismes communautaires engagés dans la reconnaissance et la défense des droits des personnes LGBTQ+. Le Festival présente aussi une programmation de spectacles et d'activités communautaires mettant de l'avant plus de 250 artistes, majoritairement de la communauté LGBTQ+.

Citations :

« Le Québec est reconnu comme l'une des nations les plus ouvertes au monde, et nous pouvons en être fiers. Fierté Montréal témoigne de la volonté des Québécois et des Québécoises de défendre les droits et libertés de chaque personne. C'est aussi un rappel de notre volonté de bâtir une société respectueuse, où tout le monde peut vivre librement. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Festival Fierté Montréal est l'occasion d'accueillir tout le monde dans notre métropole, véritable porte ouverte sur le monde. Cet événement rassembleur nous rappelle l'importance de respecter les libertés et les droits. Je remercie l'ensemble des partenaires qui contribuent à faire de ce festival un grand succès, année après année. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Fierté Montréal, c'est un moment fort de l'été où des milliers de personnes se réunissent pour affirmer leurs droits, leurs identités et les valeurs d'égalité et de justice qui nous rassemblent. C'est aussi un événement qui attire des visiteurs et des visiteuses d'ici et d'ailleurs et qui contribue de façon remarquable à faire rayonner le Québec comme destination touristique ouverte, vibrante et inclusive. Bravo à toute l'équipe pour cette grande fête, portée par le talent et le dynamisme de notre milieu événementiel! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Fierté Montréal est, encore une fois cette année, l'occasion de réaffirmer que le Québec est un endroit ouvert et accueillant pour la communauté LGBTQ+. Notre soutien financier témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers une société juste, équitable et respectueuse. Je veux souligner le travail de l'équipe organisatrice et des bénévoles qui permettent la tenue de ce festival. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Fierté Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 462 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le 8 août 2025, le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie animera un kiosque aux Journées communautaires du Festival Fierté Montréal afin de présenter le prix Action LGBTQ+ et les principaux objectifs du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028.

Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie a pour mission d'assurer la cohérence des actions gouvernementales en la matière. Il est responsable de mettre en œuvre le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie, ce qui l'amène notamment à appuyer des organismes et des partenaires qui travaillent pour le respect des droits et l'amélioration des conditions de vie des personnes LGBTQ+.

La deuxième remise du prix Action LGBTQ+ a eu lieu le 2 juin dernier. Les prix ont été remis dans les catégories Hommage et Milieu de vie en confiance. Un nouvel appel de candidatures sera bientôt lancé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie au gouvernement du Québec, consultez le Québec.ca/homophobie-transphobie.

Pour en savoir plus sur la programmation 2025 de Fierté Montréal, rendez-vous à fiertemtl.com.

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

x.com/tourisme_quebec

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie :

facebook.com/BLCHT

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]