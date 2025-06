Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 1 450 000 $ accordés aux Francos de Montréal

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 450 500 $ aux Francos de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 21 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La programmation riche et variée des Francos de Montréal fera vivre des moments mémorables à toutes les personnes participantes. La 36e édition de cette grande fête de la musique francophone prévoit plus de 110 spectacles, dont les deux tiers sont accessibles gratuitement.

Citations

« À chaque nouvelle édition, les Francos de Montréal s'imposent comme événement francophone majeur dans la métropole. Rayonnant jusqu'à l'international, celui-ci attire des milliers de festivaliers à Montréal. Nos multiples événements en tout genre contribuent à faire du Québec une destination touristique par excellence année après année. J'invite chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur séjour dans la métropole pour découvrir et redécouvrir les multiples attraits qui la composent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Francos, à leur 36e édition, sont sans contredit un événement incontournable du calendrier culturel estival montréalais. Alors que des milliers de festivaliers afflueront dans les rues du centre-ville, ce rendez-vous annuel témoigne, une fois de plus, du grand dynamisme de notre métropole et de son rayonnement à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Francos de Montréal sont une véritable célébration de la diversité et de la vitalité de la scène musicale francophone. Elle permet aux Québécois de célébrer leurs artistes francophones tout en découvrant la richesse musicale de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Tout comme leur public, les artistes arrivent de partout dans la francophonie pour participer à la diversité de concerts proposés en faisant vibrer la ville au rythme de leur créativité. Événement incontournable, le festival est un pilier de développement culturel francophone. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les Francos de Montréal sont bien plus qu'un festival : ce sont des milliers de voix qui s'élèvent pour faire vibrer notre langue aux quatre coins de la métropole. En soutenant cet événement phare, notre gouvernement réaffirme sa volonté de faire vivre le français dans l'espace public à travers la musique, la culture et le plaisir de se rassembler. Au plaisir de vous voir participer en grand nombre! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 511 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des Francos de Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 390 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Langue française accorde 49 500 $ dans le cadre du Programme d'accueil de projets - Langue française 2024-2025

Lien connexe

quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook, X, LinkedIn, YouTube, Instagram

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]