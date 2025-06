Le gouvernement du Québec renouvelle ses accords en matière de francophonie canadienne avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon

YELLOWKNIFE, NT, le 27 juin 2025 /CNW/ - Les accords de coopération en matière de francophonie canadienne entre le gouvernement du Québec et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont renouvelés afin de favoriser la poursuite et l'élargissement des collaborations entre les gouvernements et les organismes francophones du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Le 26 juin, le ministre responsable de la Francophonie canadienne du gouvernement du Québec, M. Jean-François Roberge, et le ministre responsable de la Direction des services en français du gouvernement du Yukon, M. John Streicker, ont renouvelé l'Accord de coopération intergouvernementale en matière de francophonie canadienne liant ainsi les deux gouvernements. Le lendemain, le ministre Roberge et son homologue du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ont officialisé le renouvellement de l'entente similaire entre les gouvernements du Québec et des Territoires du Nord-Ouest.

Ces accords avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon s'inscrivent dans une série de renouvellements en cours avec les gouvernements intéressés des provinces et des territoires du Canada, comme le prévoit le Plan d'action gouvernemental en francophonie canadienne 2025-2028. Le renouvellement de ces accords permet au gouvernement du Québec d'intensifier et d'enrichir ses collaborations avec les autres gouvernements en matière de francophonie canadienne.

Ces ententes encouragent aussi les collaborations entre les organismes des sociétés civiles respectives, dans tous les domaines, en français.

Citation :

« Le Québec est un partenaire au sein de la francophonie canadienne, pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue française partout au Canada. Ce partenariat s'exprime par le biais de collaborations directes entre gouvernements, comme des échanges de bonnes pratiques qui sont encouragés par ces ententes. La francophonie est vivante et dynamique dans les deux territoires. Il est clair pour nous que la population du Québec et les francophones du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest partagent des intérêts communs et gagnent à travailler ensemble ; c'est ce que nous encourageons à travers le renouvellement de ces ententes. »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne

« Le GNTO reconnaît le rôle essentiel de la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest dans la société ténoise, de même que sa participation clé à la croissance sociale, économique et culturelle du territoire. Grâce à la signature de l'Accord de coopération entre les Territoires du Nord-Ouest et le Québec en matière de francophonie canadienne, nous souhaitons encourager les partenariats avec les groupes communautaires et les organisations non gouvernementales du Québec, renforcer la vitalité des organismes communautaires francophones aux TNO et assurer la santé des personnes et des collectivités à l'échelle de notre territoire. »

L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement du Yukon est fier de renouveler son partenariat de longue date avec le gouvernement du Québec pour favoriser le dynamisme de la francophonie yukonnaise. Le Yukon est la troisième région la plus bilingue au pays, juste derrière le Québec et le Nouveau-Brunswick. Les francophones du Yukon jouent un rôle essentiel au territoire et en font un milieu de vie diversifié, dynamique et inclusif. Je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement du Québec pour son soutien continu à la vitalité de la francophonie canadienne, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

M. John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon

Liens connexes :

Plan d'action gouvernemental en francophonie canadienne 2025-2028

Politique du Québec en matière de francophonie canadienne - Pour une francophonie forte, unie et engagée

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source: William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable de la Francophonie canadienne, Tél. : 438 873-9819, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]