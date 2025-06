Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 87 000 $ sont accordés au festival L'Outaouais en fête

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 87 500 $ au festival L'Outaouais en fête, qui se déroule à Gatineau jusqu'au 24 juin.

Le ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements, M. Jean-François Roberge, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival L'Outaouais en fête est un événement incontournable pour ceux et celles qui désirent soutenir la relève musicale francophone et assister à des prestations électrisantes. Pour cette nouvelle édition, le festival propose encore une fois une programmation riche et diversifiée.

Citations

« L'Outaouais en fête, c'est une belle occasion de célébrer le français en famille, dans une ambiance festive et rassembleuse. Le festival fait rayonner la scène musicale francophone et offre une vitrine précieuse aux artistes d'ici et d'ailleurs. Année après année, il démontre à quel point notre langue peut rassembler et faire vibrer toute une région. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements

« L'Outaouais en fête est un rendez-vous estival qui fait vibrer Gatineau au rythme de la musique francophone. Il contribue à créer une atmosphère festive, accessible et rassembleuse, en plus de mettre en lumière la richesse culturelle de la région. Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne cette belle célébration qui attire les visiteurs et fait rayonner l'Outaouais. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce rendez-vous est l'un de ceux qui marquent en grand le début de l'été en Outaouais. Il favorise non seulement le rayonnement de la musique francophone, mais il contribue également au développement économique et culturel de notre région. Je veux souhaiter un bon succès aux organisateurs et inviter les gens de toute la région à venir en grand nombre. »

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le ministère de la Langue française accorde 49 500 $ dans le cadre du Programme d'accueil de projets - Langue française.

Le ministère du Tourisme octroie 38 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

