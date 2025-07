QUÉBEC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la création du Comité national sur le patrimoine religieux immobilier dans le but d'alléger et de moderniser sa gestion.

Ce comité s'inscrit dans la foulée du rapport rédigé par Mme Sylvie Barcelo, ancienne haute fonctionnaire, notamment sous-ministre à la Culture et aux Communications, qui avait pour objectifs de poser un regard critique sur la gestion du patrimoine religieux immobilier au Québec et de proposer des pistes de réflexion.

Ce comité a comme mandat de proposer des solutions structurantes à une problématique majeure. Il se penchera notamment sur les rôles et responsabilités des intervenants, les moyens d'appuyer une saine gestion des actifs immobiliers, les moyens de s'assurer de la viabilité des projets de conservation et de transformation ainsi que sur les approches de financement. Pour y arriver, le Comité pourra compter sur la collaboration des représentantes et des représentants des organisations suivantes :

de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec ;

des diocèses anglicans de Québec et de Montréal ;

de l'Église unie du Canada ;

de l'Association des trésoriers et trésorières des instituts religieux ;

de la Fédération québécoise des municipalités ;

de l'Union des municipalités du Québec ;

du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Leurs travaux s'échelonneront sur une période d'environ un an avec comme objectif de faire des recommandations au ministre à l'automne 2026.

Citation

« La création de ce comité national en collaboration avec le milieu marque un jalon important de notre démarche de modernisation de l'approche de gestion du patrimoine religieux immobilier. Je remercie les partenaires qui ont accepté mon invitation et je suis confiant que nous pourrons trouver conjointement des solutions innovantes pour l'avenir de ce patrimoine incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La création du Comité national sur le patrimoine religieux immobilier s'inscrit dans le cadre des travaux permettant une actualisation de l'approche de gestion du patrimoine religieux au Québec.

L'objectif de ce chantier est d'accroître la prévisibilité des interventions de manière générale, d'adapter les critères de soutien aux projets en fonction de l'évolution de la situation et de repenser la collaboration des différents partenaires.

Lien connexe

Rapport Barcelo - Regard actualisé sur le patrimoine religieux au Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Laurence Gillot, Directrice adjointe de Cabinet, Responsable de la région de l'Outaouais, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598 2072, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]