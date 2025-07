Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 450 000 $ accordés au Festivent de Lévis

QUÉBEC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 451 000 $ au Festivent, qui se tient à Lévis jusqu'au 3 août 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festivent de Lévis offre un programme exaltant pour toute la famille, notamment des spectacles, des tours de manège, et même des balades en montgolfière. Le parc Champigny accueillera les personnes participantes pour cinq jours d'animation et de divertissement, dans une atmosphère festive et rassembleuse.

Citations :

« Quelle belle occasion pour les visiteuses, les visiteurs et la population de profiter de la saison estivale entre amis et en famille! Le Festivent de Lévis rejoint la liste des nombreux festivals et événements qui animent la région de Chaudière-Appalaches et qui y attirent les touristes. Je les invite d'ailleurs chaleureusement à profiter de leur séjour pour sillonner le territoire et ainsi en découvrir les attraits, qui sont tous plus incroyables les uns que les autres! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Attendu chaque année, le Festivent de Lévis dynamise la ville tout en contribuant à son développement économique, culturel et touristique. Je tiens à souligner le travail remarquable de l'équipe organisatrice derrière ce bel événement et j'encourage la population à profiter pleinement de ces festivités. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 379 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 72 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe

