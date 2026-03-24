Propulser le Québec parmi les leaders de la nouvelle ère minière - La Zone d'innovation minière voit le jour à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la création de la Zone d'innovation minière (ZIM) à Rouyn-Noranda, soit la cinquième zone d'innovation au Québec. Des investissements de plus de 2,7 milliards de dollars, dont 98 millions de dollars du gouvernement du Québec[1], sont prévus afin de faire de l'industrie québécoise une véritable chef de file de la nouvelle ère minière. Cette nouvelle zone d'innovation s'inscrit directement dans la vision économique du gouvernement, notamment dans le contexte économique mondial actuel.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais.

Le monde change, et le gouvernement s'assure aujourd'hui d'accélérer et de favoriser l'innovation et les investissements dans l'industrie afin que celle-ci puisse s'imposer dans le contexte minier mondial et saisir les occasions d'affaires qui en découlent. La ZIM permettra notamment de consolider la position du Québec dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques, qui sont essentiels à la transition énergétique, entre autres. Elle favorisera également la productivité et la durabilité de l'industrie par l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'utilisation optimale de notre énergie, en plus d'accélérer la découverte et la transformation de nos métaux et minéraux qui généreront des retombées économiques importantes pour le Québec.

La ZIM, qui se déploiera sur un territoire de 1 km2, rassemble déjà les principaux atouts d'un écosystème robuste unique au monde dans le secteur minier. Elle met à profit plus de trente années de recherche et d'innovation en partenariat étroit avec les acteurs industriels de la production primaire ou de la transformation secondaire et tertiaire, les équipementiers, les firmes de génie-conseil de même que les établissements de recherche et d'enseignement situés à travers la région et le Québec. À titre de zone d'innovation du Québec, elle jouera un rôle central afin de faire rayonner le savoir-faire québécois à l'international.

Un écosystème d'innovation minière structurant en Abitibi-Témiscamingue

La ZIM repose sur des investissements initiaux de 2,7 milliards de dollars, portés à la fois par des projets industriels majeurs et par des initiatives structurantes en recherche et en innovation.

Parmi ceux-ci, le développement de la mine Odyssey de l'entreprise Mines Agnico Eagle limitée, un projet de 2,5 milliards de dollars, contribuera à positionner le Québec à l'avant-garde de la mine souterraine de nouvelle génération.

Le gouvernement du Québec, notamment par l'entremise du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), soutient également le développement et l'intégration de technologies innovantes, incluant l'intelligence artificielle et l'automatisation des opérations minières.

En parallèle, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) joue un rôle central dans l'écosystème, avec des investissements importants visant à renforcer les capacités de recherche et d'innovation en mines et environnement, en collaboration avec l'industrie.

Ces initiatives, appuyées par des partenaires du milieu de la recherche et de l'enseignement, permettront de structurer un écosystème intégré et de faire de l'Abitibi-Témiscamingue un pôle d'excellence en innovation minière.

1 Le détail est présenté en annexe.

Citations :

« Les zones d'innovation sont au cœur de notre vision pour favoriser le passage des idées aux marchés, accroître les investissements locaux et étrangers, et accélérer le virage des organisations vers une croissance propre et durable. La ZIM augmentera les synergies et l'agilité de notre secteur minier, entre autres pour concevoir de nouvelles technologies et valoriser nos minéraux critiques et stratégiques. Grâce à elle, le Québec s'imposera véritablement comme un leader en innovation minière. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Aujourd'hui, les intervenants du gouvernement, de l'industrie minière, de la recherche et de la formation ainsi que du développement économique ont choisi d'accroître leur mobilisation pour générer davantage de collaborations au sein de notre secteur minier. Avec la ZIM, on se dote d'une structure qui réunit leur savoir et leurs expertises au bénéfice du développement économique régional à la grandeur du Québec. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Déjà, le Québec compte parmi les acteurs mondiaux les plus importants sur le plan de l'exploration et de l'exploitation minières responsables. La ZIM fera rayonner le génie québécois en matière de mines autonomes et durables à l'international et viendra hausser l'attractivité du Québec pour ses minéraux critiques et stratégiques. Ceux-ci jouent un rôle clé dans l'avenir de notre industrie et de notre économie. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La création d'une cinquième zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda est une excellente nouvelle. Je me réjouis de la mobilisation de ces partenaires gouvernementaux, industriels, scientifiques, éducatifs et économiques. Cet effort collectif permet à la région de se doter d'une structure favorisant la mise en commun des savoirs des différents établissements d'enseignement supérieur, ce qui aura certainement des retombées pour la relève scientifique et la main-d'œuvre. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très satisfait que Rouyn-Noranda obtienne enfin sa zone d'innovation minière. Ce projet me tenait particulièrement à cœur et c'est un grand plaisir de le voir se concrétiser. L'annonce d'aujourd'hui confirme le leadership et l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue dans le domaine minier, qui font sa réputation tant au Québec qu'à travers le monde. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Je suis très fière de voir la ville de Rouyn-Noranda devenir l'hôte de la cinquième zone d'innovation du Québec! La ZIM bénéficiera d'un écosystème solide qui s'appuie sur plus de trente ans de collaboration et d'excellence minière. C'est un véritable concentré de tout ce qu'il y a de meilleur pour l'économie locale dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et dans notre secteur. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Agnico Eagle est fière de s'impliquer activement dans la Zone d'innovation minière. Nous croyons fermement que les projets qui y seront développés joueront un rôle déterminant dans l'avenir du secteur, en contribuant à accroître la productivité tout en visant à réduire les impacts environnementaux. L'exploration étant cruciale tant pour Agnico Eagle que pour l'industrie, le projet de foreuse au diamant autonome et intelligente pourrait notamment accélérer les découvertes, tous métaux confondus, et contribuer à faire du Québec un chef de file du domaine minier. »

Pierre Matte, vice-président - Optimisation et innovation, Mines Agnico Eagle limitée

« Ce projet, mûri depuis plusieurs années, représente une étape importante pour l'Institut de recherche en mines et en environnement. Les nouveaux espaces et équipements de pointe permettront à notre équipe de poursuivre sa mission, visant à développer des solutions environnementales pour l'ensemble du cycle minier, grâce au soutien du gouvernement du Québec et de nombreux partenaires. »

Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

« L'annonce de la création de la ZIM, en cette année du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda, est une immense fierté pour notre ville. Les acteurs au cœur de cette initiative ont travaillé avec acharnement afin de voir ce projet visionnaire se concrétiser. Je tiens à saluer leur ambition et leur persévérance. Aujourd'hui, Rouyn-Noranda rayonne pour ce qu'elle a de plus précieux : une communauté mobilisée et engagée, résolument tournée vers l'innovation. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda

« La désignation de la ZIM est la concrétisation de plus de cinq ans d'efforts, de mobilisation et d'engagement. Ce grand projet collectif créera un véritable écosystème où l'expertise minière développée dans la région au cours des cent dernières années servira de fondation pour bâtir une industrie toujours plus innovante, responsable et prête à affronter les défis qui se présenteront. Aujourd'hui, nous créons au Québec une zone d'innovation d'envergure mondiale dans le secteur minier. »

Patrick Martel, président de la ZIM

Faits saillants :

La ZIM priorisera deux axes de développement stratégiques : la mine autonome (intelligente et connectée), par : la maîtrise et l'exploitation des données minières, le développement de l'intelligence artificielle et des équipements connectés, l'optimisation et la diversification énergétiques des activités minières; la mine durable, grâce à la symbiose entre l'industrie minière et son milieu d'accueil et par : le développement des technologies d'observation et de réduction des émissions de contaminants, l'exploitation responsable, la restauration des sols, la revalorisation des minéraux critiques et stratégiques, la préservation des écosystèmes, la désirabilité sociale des projets.

La ZIM est la cinquième zone d'innovation reconnue par le gouvernement du Québec, après : Distriq, zone d'innovation quantique à Sherbrooke; Technum Québec (technologies numériques) à Bromont; la Vallée de la transition énergétique (batteries, électrification des transports, hydrogène vert et décarbonation industrialo-portuaire) à Shawinigan, à Trois-Rivières et à Bécancour; Espace Aéro (aérospatiale) à Montréal, à Longueuil et à Mirabel.

De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de ces zones et de favoriser la culture d'innovation et la commercialisation des innovations.

Elles proposent des milieux de vie attrayants de même que des infrastructures de transport et de communication qui encouragent les échanges à l'intérieur et à l'extérieur des zones.

Elles ont pour objectif de répondre aux trois principaux enjeux suivants : le passage de l'idée au marché, pour permettre la création et la croissance d'entreprises innovantes, et la conquête de nouveaux marchés en favorisant la mise au point de technologies et de produits innovants; l'attraction d'investissements privés, notamment étrangers, afin d'augmenter la productivité des entreprises québécoises; la croissance économique propre et durable, en vue d'opérer une transition vers une économie à faible empreinte environnementale.



Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE

Organisation et/ou projet Sommaire Investissement total Participation privée Soutien financier du gouvernement du Québec ASDR Canada Modernisation et autres projets d'investissement en innovation Acquisition d'Acadian Dredging, modernisation des installations à Malartic et réalisation de projets innovants, dont le développement d'une unité de floculation et de flottation lestée et la fabrication de la solution de développement durable ECOMUD de même que du premier bioréacteur portatif 6,2 M$ 5,5 M$ 0,7 M$ Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Centre technologique des résidus industriels Plateforme de développement et d'application d'approches novatrices de bioremédiation des sites industriels contaminés Plateforme technologique pour soutenir les activités de recherche appliquée en partenariat avec l'industrie de l'exploitation des ressources naturelles 2,4 M$ 0,5 M$ 0,9 M$ Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique Réalisation de neuf projets de recherche collaborative entre plusieurs centres de recherche et entreprises de l'industrie pour le développement de nouveaux produits et procédés 5,7 M$ 1,6 M$ 2,5 M$ Desjardins Contribution financière issue du Fonds du Grand Mouvement pour soutenir la mise en place des activités de l'écosystème de la ZIM, notamment en entrepreneuriat et en innovation 1 M$ 1 M$ S. O. Fonds de recherche du Québec Programmes de bourses et de subventions de recherche pour le déploiement de la ZIM Bonification et mise en place de programmes de bourses et de subventions de recherche pour le déploiement de la ZIM 3,5 M$ S. O. 3,5 M$ Groupe MISA Projets d'accompagnement, d'accélération et d'innovation Poursuite du programme d'accompagnement et d'accélération pour le développement et la commercialisation d'innovations technologiques (projet Vortex chapitre IoT) et réalisation de projets d'autonomisation, de maillage et de formation 20,7 M$ 15,9 M$ 4,8 M$ Groupe Technosub Mudwizard Investissements en équipements et bâtiments, acquisition d'entreprise et différentes activités novatrices 43 M$ 42 M$ 1,0 M$ UQAT Complexe de recherche en mine et environnement Mise en place d'une station expérimentale construite sur un site minier pour développer des approches de gestion des rejets miniers environnementalement responsables 4,9 M$ 0,3 M$ 1,5 M$ KAKOO Valorisation des haldes à basse teneur par triage intelligent Démonstration d'une nouvelle technologie de valorisation des haldes minières 5 M$ 5 M$ S. O. Mines Agnico Eagle limitée Mine Odyssey Construction d'une mine mettant à profit l'expertise de plusieurs partenaires locaux et servant de banc d'essai pour l'intégration de nouvelles technologies et méthodes de travail 2 500 M$ 2 500 M$ S. O. Mines Agnico Eagle limitée Foreuse d'exploration autonome et intelligente Mise en œuvre de la première phase : acquisition et automatisation de foreuses et réalisation d'essais terrain 12 M$ 6 M$ 6 M$ UQAT Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) Construction d'un nouveau pavillon de l'UQAT pour l'IRME et amélioration des espaces existants pour la recherche de pointe et le codéveloppement responsable des ressources minérales 48,3 M$ 4,8 M$ 43,5 M$ UQAT Nouvelles chaires de recherche et équipements Création de deux chaires de recherche du Canada et acquisition d'équipements en ingénierie géoenvironnementale des résidus miniers dans les régions froides ainsi qu'en retraitement des déchets miniers et métallurgiques 1,7 M$ 0,1 M$ 0,2 M$ UQAT Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement (ONICSE) Mise en place de l'ONICSE 10 M$ S. O. 10 M$ Ville de Rouyn-Noranda et Collectif Territoire Planification et aménagement du milieu de vie Décontamination de terrains industriels, réhabilitation du lac Osisko et poursuite du plan directeur d'aménagement et de développement du territoire de la ZIM 26,6 M$ 4,9 M$ 14,6 M$ ZIM Gouvernance de la zone d'innovation et conception d'un projet phare Appui à la gouvernance de la ZIM et réalisation d'un plan d'affaires relatif à un centre d'innovation 4,2 M$ 1,0 M$ 3,2 M$ TOTAL

2 705 M$ 2 596 M$ 98,2 M$

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Marie-Christine Girard, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Tél. : 581 993-5016, Courriel : [email protected]; Hélène Desjardins, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée d'Abitibi-Ouest, Tél. : 819 444-5007; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]