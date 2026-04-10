Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028 - Québec soutient l'innovation collaborative en santé

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier au consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies de la santé MEDTEQ+ pour poursuivre la coordination du Réseau d'évaluation et de l'innovation en santé (RÉIS).

Grâce à une contribution gouvernementale de 1 million de dollars, répartie sur deux ans, le RÉIS pourra continuer de faciliter la collaboration des entreprises en technologies médicales et en intelligence artificielle en santé avec les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. L'objectif : accélérer le développement et l'évaluation de solutions innovantes en conditions réelles et faciliter leur commercialisation afin de répondre toujours plus efficacement aux besoins liés à la santé de la population québécoise.

Depuis son déploiement en 2021, le RÉIS, accompagné par MEDTEQ+, a réalisé plusieurs actions structurantes, notamment la mise en place d'un processus pour faciliter la prise de contact des entrepreneurs technologiques avec le réseau, et la création d'outils de gestion partagés. Il a également permis de réaliser plus d'une trentaine de projets collaboratifs d'évaluation et de codéveloppement de technologies en santé avec les six établissements membres du réseau.

Citations :

« En misant sur la collaboration entre les entreprises et le milieu public, on permet au Québec d'innover et de se démarquer dans des secteurs stratégiques, comme les sciences de la vie. Notre gouvernement est fier de renouveler sa confiance envers le RÉIS, qui joue un rôle essentiel dans le développement et la commercialisation d'innovations technologiques ainsi que dans la croissance des PME du domaine de la santé. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'appui apporté à MEDTEQ+ pour poursuivre les activités du RÉIS vient confirmer l'engagement de notre gouvernement à favoriser un écosystème public de santé et de services sociaux dynamique et innovant au Québec. Grâce aux projets collaboratifs de ce réseau d'établissements, la population québécoise peut avoir accès à davantage de soins médicaux de pointe et de thérapies novatrices. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cet appui financier propulse l'accompagnement de MEDTEQ+ auprès des six établissements du RÉIS et accélère l'accès de nos entreprises à des environnements de test réels. Pour les innovateurs québécois, lier la génération de données probantes aux évaluations cliniques, économiques et opérationnelles de leurs produits n'est pas qu'une étape : c'est le véritable moteur de la création de valeur. En bâtissant un pont solide entre l'industrie et le milieu de la santé, le RÉIS transforme cette validation rigoureuse en un puissant tremplin vers la commercialisation. »

Annie-Kim Gilbert, présidente-directrice générale de MEDTEQ+

Faits saillants :

MEDTEQ+ est un consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation qui accompagne les entreprises québécoises en technologies de la santé à toutes les étapes du cycle de l'innovation, de la conception à la commercialisation, afin de favoriser la croissance économique du Québec et de contribuer à l'amélioration de la santé de la population.

Le RÉIS est composé de six établissements de santé et de services sociaux : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSS) de la Capitale-Nationale, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

CIUSSS) de la Capitale-Nationale, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Ce soutien gouvernemental s'inscrit dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028, qui vise à soutenir la croissance et le maintien des entreprises en sciences de la vie au Québec, à stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise, à renforcer la production locale ainsi qu'à faciliter l'accès au marché local, tout en soutenant la diversification des marchés.

Un appui financier de 3,5 millions de dollars du gouvernement du Québec a été octroyé à MEDTEQ+ en 2021 pour le déploiement du RÉIS. En 2023, une autre somme de 1,2 million de dollars a été consentie au consortium pour l'aider à mettre en place la coordination et la gouvernance de ce réseau.

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SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation, et de l'Énergie, Courriel : [email protected]