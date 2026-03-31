L'énergie : moteur économique pour nos régions - Lancement du plus grand chantier éolien au Québec et au Canada

BEAUPRÉ, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le plus grand chantier éolien au Canada avec le début officiel des travaux des parcs éoliens Des Neiges - Secteur sud et Secteur Charlevoix.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Travail, M. Jean Boulet, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ont procédé à cette annonce. Ils étaient accompagnés du Grand chef de la Nation Wendat, M. Pierre Picard, du chef de la Première Nation des Innus Essipit, M. Martin Dufour, du chef de la Première Nation des Innus de Mashteuiatsh, M. Jonathan Germain, du vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, M. Jérôme Bacon St-Onge, et du préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L'Ange-Gardien, M. Pierre Lefrançois. L'annonce a aussi eu lieu en présence du président et chef de la direction de Boralex, M. Patrick Decostre, du président et chef de la direction d'Énergir, M. Éric Lachance, et de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard.

Dans un contexte mondial marqué par une pression accrue sur l'énergie et la nécessité de sécuriser les approvisionnements, le Québec fait le choix clair de produire plus d'énergie propre sur son territoire. Les parcs éoliens Des Neiges s'inscrivent dans cet effort en contribuant à renforcer l'autonomie énergétique du Québec grâce à une production additionnelle d'électricité renouvelable, en s'appuyant sur une démarche avec les municipalités et les communautés autochtones. Rappelons que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont la volonté de développer plus de 10 000 MW de nouvelle capacité éolienne d'ici 2035.

Ces projets, développés conjointement par Boralex, Énergir Développement et Hydro-Québec, illustrent la capacité du Québec à mobiliser ses grands joueurs pour réaliser des projets d'envergure qui bénéficient directement à ses régions, à son économie et à sa sécurité énergétique. Rappelons que le projet de parcs éoliens Des Neiges vise une puissance installée totale de 1 200 MW, répartie en trois secteurs (sud, Charlevoix et ouest) d'une capacité de 400 MW chacun. Les parcs éoliens Des Neiges s'inscrivent dans la continuité des projets de la Seigneurie de Beaupré, totalisant 364 MW, développés sur ce même territoire depuis plus de 20 ans par Boralex, Énergir et la MRC de La Côte-de-Beaupré. À terme, ils formeront l'un des plus importants complexes éoliens en exploitation en Amérique du Nord.

Plus spécifiquement, les parcs éoliens dont la construction débute officiellement - le Secteur sud et le Secteur Charlevoix − comprennent 57 éoliennes sur les terres de la Seigneurie de Beaupré dans la MRC de La Côte‑de‑Beaupré et 57 autres sur les terres du Séminaire de Québec, dans la MRC de Charlevoix. En tout, ces éoliennes produiront assez d'électricité renouvelable pour alimenter l'équivalent de 140 000 foyers, au bénéfice de la population québécoise.

Des retombées économiques pour le Québec

Au-delà de leur contribution énergétique, les parcs éoliens Des Neiges - Secteur sud et Secteur Charlevoix représentent un investissement de plus de 2 milliards de dollars qui engendrera plus de 1 milliard de dollars en retombées économiques directes au Québec.

Ces deux projets mobiliseront respectivement plus de 500 travailleurs lors de la phase de construction, et plusieurs entreprises québécoises seront mises à contribution autant pour la gestion que pour la réalisation des travaux. À terme, les deux parcs éoliens continueront aussi de dynamiser l'économie régionale, en créant notamment une trentaine d'emplois permanents et en misant sur l'expertise de nombreuses entreprises locales pour assurer la maintenance pendant les trente années d'exploitation prévues.

Citations :

« Les projets Des Neiges s'inscrivent directement dans notre vision économique. Le monde a profondément changé. Désormais, le Québec fait face à beaucoup d'incertitude, mais on est chanceux d'avoir un potentiel d'énergie verte avec un mélange d'hydro et d'éolien, deux solutions qui sont complémentaires. Il y a une course actuellement dans le monde pour faire exploser la production d'électricité. On en a besoin pour les Québécois, mais on en a aussi besoin pour propulser nos entreprises. Avoir de l'électricité disponible pour les entreprises, c'est devenu un facteur déterminant pour les investissements. Ça va être un avantage décisif pour les économies de nos régions. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Aujourd'hui, on pose un geste clair : produire plus d'énergie propre au Québec pour être plus forts économiquement et mieux positionnés à l'international. Avec des projets comme celui-ci, on augmente notre capacité énergétique tout en créant des occasions pour nos entreprises, nos régions et nos travailleurs. C'est exactement le type d'initiative qui permet au Québec de tirer son épingle du jeu dans une économie mondiale en transformation. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Voici un exemple concret de la façon de répondre ensemble aux besoins énergétiques du Québec. En faisant passer les Premières Nations du statut de bénéficiaires à celui de véritables partenaires, ce projet pave la voie à plusieurs autres. J'ai espoir! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Je suis fière de constater que notre circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré tire à nouveau son épingle du jeu dans la production d'énergies renouvelables, grâce aux parcs éoliens Des Neiges. Cette journée marque d'ailleurs le début d'un grand chantier éolien, qui viendra remplacer des énergies fossiles par une source d'énergie verte afin d'assurer un approvisionnement énergétique à long terme pour notre région et tout le Québec. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

« C'est avec une grande fierté que la Nation Wendat se tient aujourd'hui aux côtés de ses partenaires pour souligner la construction en cours du plus grand parc éolien présentement en développement au Canada sur notre territoire traditionnel, Onyionhwentsïio'. Le potentiel éolien du territoire wendat est exceptionnel et les partenariats avec la Nation Wendat permettent de répondre au besoin énergétique du Québec. Notre nation a la capacité de planifier, d'investir, de construire, de former de la main-d'œuvre et de participer à l'exploitation de projets énergétiques d'envergure, dans un esprit de partenariat et de codéveloppement. »

Pierre Picard, Grand Chef de la Nation Wendat

« Nos trois Premières Nations, Essipit, Pessamit et Mashteuiatsh, rappellent que Tshitassinu Tshiuetunussit constitue un territoire ancestral partagé, fréquenté depuis des générations par leurs familles pour la pratique de l'Innu Aitun. Conscientes de leur responsabilité commune envers ce territoire, les trois Premières Nations réaffirment leur volonté d'agir de façon concertée afin que tout projet de développement qui s'y déploie se réalise dans le respect du Nitassinan, des droits des Premières Nations et des valeurs qui guident leur relation avec le territoire. »

Martin Dufour, chef d'Essipit

Jonathan Germain, chef de Mashteuiatsh

Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef de Pessamit

« Avec les projets Des Neiges, le Québec réalise non seulement le plus important chantier éolien en développement au Canada, mais pour nous, les élus locaux et gouvernements de proximité, ils sont une preuve tangible que les régions peuvent être des partenaires à part entière de la transition énergétique, grâce à des projets ancrés dans les communautés et bénéfiques pour elles. »

M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L'Ange-Gardien

« Les projets Des Neiges s'appuient sur plus de deux décennies de présence et de leadership de Boralex sur la Seigneurie de Beaupré, où nous exploitons avec rigueur l'un des plus grands parcs éoliens au Canada et agissons comme gestionnaire de projets et d'actifs, en plaçant la santé et la sécurité au cœur de nos pratiques. Notre expertise d'ici et fièrement déployée à l'international, combinée à notre expérience sur ce territoire, font de nous un partenaire de choix pour le développement éolien au Québec. »

Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex

« Les projets éoliens Des Neiges s'inscrivent dans la continuité de l'engagement d'Énergir dans la Seigneurie de Beaupré depuis plus de 20 ans. Au fil du temps, nous avons développé une expérience significative et une compréhension fine du territoire, qui nous permettent aujourd'hui d'aborder cette nouvelle phase de développement avec confiance. Ces projets témoignent de l'ambition d'Énergir de contribuer activement au développement de nouvelles capacités renouvelables et de jouer un rôle actif dans la transition énergétique au Québec. »

Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir

« Avec les parcs éoliens Des Neiges - Secteur sud et Secteur Charlevoix, nous passons à l'action pour bâtir un Québec durable et prospère. Grâce à une étroite collaboration avec nos partenaires, ces projets nous permettent d'offrir une énergie renouvelable et abordable à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, tout en générant des retombées économiques durables et en consolidant une expertise éolienne forte et bien ancrée ici. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

Faits saillants :

La mise en service du parc éolien Des Neiges - Secteur sud est prévue en 2027, alors que celle du parc éolien Secteur Charlevoix est prévue en 2028.

Le parc éolien Des Neiges - Secteur ouest, d'une puissance installée de 400 MW également, sera pour sa part implanté éventuellement dans la MRC de La Jacques-Cartier.

Les activités de développement pour les parcs éoliens, dont la conception et l'ingénierie, de même que les activités liées à la construction, y compris l'élaboration des chemins, la mise en place du réseau collecteur, le transport des composantes et l'installation des éoliennes, seront entièrement réalisées par des entreprises et des fournisseurs québécois. Cette approche s'inscrit dans une volonté commune d'encourager, lorsque c'est possible, l'intégration de composantes et d'un savoir-faire d'ici dans les projets éoliens au Québec.

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SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Sources : Catherine Hamel, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Cell. : 514 831-1393; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750; Marie-Noël Gagnon, Attachée politique et attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Cell. : 418 956-8649 ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Jordan Longchamps, Conseiller principal, Affaires publiques & communications, Boralex inc., Cell. : 514 441 9854, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Énergir, Tél. : 514 598-3449, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Hydro-Québec, Tél. : 514 289-5005, Courriel : [email protected]