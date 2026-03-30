/R E P R I S E --Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR FORESTIER/

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le secteur forestier.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne.

Date : Le 30 mars 2026



Heure : 14 h



Lieu : Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent)

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le lundi 30 mars, à 10 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

5700, 4e Avenue Ouest

Québec (Québec) G1H 6R1

Cell. : 367 977-7465

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts