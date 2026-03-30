/R E P R I S E --Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR FORESTIER/
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
30 mars, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le secteur forestier.
Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne.
|
Date :
|
Le 30 mars 2026
|
Heure :
|
14 h
|
Lieu :
|
Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent)
Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le lundi 30 mars, à 10 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
Source :
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 6R1
Cell. : 367 977-7465
[email protected]
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Partager cet article