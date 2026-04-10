Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail se réunissent pour discuter de leurs priorités communes concernant les milieux de travail au Canada

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux* responsables du travail se sont réunis aujourd'hui à Québec, dans un esprit de collaboration, pour faire progresser des projets de développement national et des dossiers ayant une incidence sur les travailleurs canadiens partout au pays, en mettant l'accent sur l'amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre et de la sécurité au travail. La réunion d'aujourd'hui était coprésidée par le ministre québécois du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le secrétaire d'État (Travail) fédéral, l'honorable John Zerucelli.

Les ministres ont discuté des progrès concernant l'engagement pris par les premiers ministres de faciliter la mobilité des travailleurs en accélérant les travaux visant à reconnaître les exigences prioritaires en matière de santé et de sécurité dans le secteur de la construction. Cela permettra de soutenir de grands projets d'infrastructure à travers le pays contribuant ainsi à bâtir une économie canadienne plus forte, plus prospère et plus résiliente.

Afin de faciliter la mobilité des travailleurs d'une province ou d'un territoire à l'autre, en particulier ceux du secteur de la construction, sans qu'ils aient à suivre une nouvelle formation, les ministres ont approuvé le plan de travail visant à harmoniser un curriculum de formation en matière de santé et de sécurité au travail, en accélérant le calendrier, permettant à chaque province et territoire de déterminer la manière de le mettre en œuvre. Les thèmes abordés sont les suivants :

des formations sur le travail en hauteur et les plateformes élévatrices mobiles d'ici le 1 er janvier 2027;

et les d'ici le 1 janvier 2027; une consultation sur la formation en matière de levage et de gréement et de creusage de tranchées et d'étaiement d'ici le 1 er janvier 2027;

et de d'ici le 1 janvier 2027; une collaboration sur la formation pour les ouvriers du bâtiment débutants et les chefs de chantier d'ici mai 2027.

Les ministres ont également demandé à leurs représentants d'identifier des mesures concrètes pour faire progresser une approche intergouvernementale en matière de formation d'ici l'automne 2026. Ils ont également convenu de se réunir plus fréquemment afin de s'assurer que les travaux se poursuivent pour éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre. Les ministres se réuniront à nouveau à l'automne de cette année en Nouvelle-Écosse et au printemps 2027 en Saskatchewan pour discuter des progrès réalisés.

De plus, les ministres ont souligné les progrès concrets accomplis au cours des dernières années grâce à leur collaboration soutenue, ce qui a permis d'harmoniser les exigences réglementaires concernant la santé et la sécurité au travail.

Les ministres ont aussi mandaté leurs représentants de mettre en place un groupe de travail fédéral, provincial et territorial chargé d'élaborer un plan commun visant à lutter contre les erreurs de classification dans le secteur du transport routier, et de faire rapport sur les progrès accomplis à l'automne 2026.

Sur la scène internationale, les ministres ont noté les progrès en vue de la ratification possible par le Canada de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Les ministres ont entériné la stratégie fédérale-provinciale-territoriale pour le Canada et l'OIT, qui a été renouvelée pour la période de 2026 à 2028.

Enfin, les ministres ont conclu la réunion en réaffirmant leur engagement à poursuivre leur collaboration en vue de favoriser des milieux de travail équitables, sûrs, sains et inclusifs partout au Canada.

* Des représentants de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et des Territoires du Nord-Ouest ont participé à la réunion au nom de leur ministre respectif.

Citations

« Notre approche a toujours consisté à travailler ensemble. Notre collaboration bien établie appuie les efforts que nous faisons à l'échelle nationale pour transformer l'économie canadienne. Nous nous inspirons tous des personnes qui bâtissent notre pays. Et c'est pour elles que nous veillons à ce que notre main‑d'œuvre soit forte, résiliente et agile, partout au pays. »

- Le secrétaire d'État (Travail) fédéral, l'honorable John Zerucelli

« Les transformations du monde du travail exigent que les gouvernements travaillent ensemble, dans le respect de leurs compétences respectives, pour soutenir les travailleurs et accompagner les entreprises. En facilitant la mobilité de la main-d'œuvre et en maintenant des standards élevés en matière de santé et de sécurité, nous contribuons à bâtir une économie plus forte et des milieux de travail plus modernes. »

- Le ministre québécois du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet

Faits en bref

L'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière offre aux ministères fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail un forum de collaboration pour faire progresser les dossiers d'intérêt commun. Les travaux de l'Association sont menés par l'entremise de cinq comités permanents chargés des affaires internationales du travail, de la médiation et de la conciliation, des normes du travail, de la santé et de la sécurité au travail et de la politique stratégique du travail.

Par l'entremise de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation, l'Accord de libre-échange canadien a établi un processus visant à éliminer les obstacles, notamment ceux qui entravent le commerce et la mobilité de la main‑d'œuvre au pays. Deux accords de conciliation en matière de santé et de sécurité au travail, signés en 2019 et en 2021, sont actuellement en vigueur.

Depuis son adoption en 2008, la stratégie fédérale‑provinciale‑territoriale pour le Canada et l'Organisation internationale du Travail (OIT) a permis au Canada de faire avancer efficacement la ratification des conventions de l'OIT. À l'heure actuelle, 9 des 10 conventions fondamentales de l'OIT ont été ratifiées.

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SOURCE Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819 994-5559, [email protected]; Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime et de la région de la Mauricie, 438 822-2715, [email protected]