Des investissements concrets pour propulser le tourisme et l'économie régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, le député de Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et Investissement Québec ont annoncé aujourd'hui plusieurs soutiens financiers pour le développement de l'économie et de l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'occasion d'une visite dans la région.

Au total, 5 878 945 $ ont été octroyés pour générer encore plus de retombées économiques dans la région.

Tout d'abord, l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été renouvelée pour les années 2025 à 2027. Le ministère du Tourisme a donc accordé 918 000 $ à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de cette entente. L'organisme a ajouté 750 000 $ à cette enveloppe, tandis que les MRC de la région et Promotion Saguenay y ont alloué 294 618 $, portant ainsi à 1 962 618 $ le montant disponible.

Grâce à cette entente, 1 016 277 $ ont déjà été octroyés à 30 projets porteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean (voir le tableau en annexe pour les détails sur les projets).

Ces investissements mettent en valeur les atouts uniques de la région et soutiennent directement l'économie locale. Ils permettent d'améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, tout en renouvelant l'offre touristique pour favoriser une croissance durable du secteur.

Soutien au secteur de l'hébergement touristique

Ensuite, cinq établissements hôteliers ont reçu des prêts totalisant 4 862 668 $ pour des projets de modernisation et d'acquisition. Ces soutiens sont octroyés dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec, qui accorde également des fonds propres à certains de ces projets.

Citations :

« Le tourisme est un moteur économique majeur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour tout le Québec. Les entreprises touristiques génèrent d'importantes retombées pour nos communautés et soutiennent des emplois. Avec les investissements annoncés aujourd'hui, on donne un coup de pouce concret à nos entrepreneurs pour qu'ils puissent continuer de développer une offre qui nous ressemble et qui attire des visiteurs chez nous. C'est toute la région qui en bénéficie. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une destination unique, qui se distingue par l'accueil chaleureux de ses habitants et son offre touristique variée. Je suis fier du soutien accordé aujourd'hui aux entreprises et organismes touristiques d'ici, qui dynamisent les régions en générant des retombées socioéconomiques profitant à nos communautés. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Que ce soit pour les visiteurs du Québec ou d'ailleurs, notre région a de quoi satisfaire tous les goûts. Je me réjouis de ce soutien accordé à ces nombreux projets qui permettent à notre destination de demeurer attrayante et compétitive. De cette façon, notre industrie touristique continuera de stimuler la vitalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Le tourisme, c'est bien plus qu'un moteur économique pour notre région : c'est une fierté, une façon de partager ce que nous sommes avec le reste du Québec et les gens de l'extérieur. Grâce à ces investissements, nous donnons à nos entreprises et festivals les moyens d'accueillir encore mieux les visiteurs et de leur faire vivre l'authenticité, la beauté et la générosité qui caractérisent le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis très heureuse de voir des projets qui mettent en valeur notre territoire et qui permettent à encore plus de gens de découvrir tout ce qui fait la richesse de chez nous, notamment ici, dans la circonscription de Roberval. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Les entreprises touristiques jouent un rôle clé dans le développement économique du Québec et de ses régions. En les accompagnant dans leurs projets de modernisation, Investissement Québec met à contribution ses outils financiers afin de soutenir leur croissance et leur pérennité. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le renouvellement de l'EPRTNT est une excellente nouvelle pour notre industrie. Pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette entente est un levier stratégique qui nous permet de soutenir concrètement l'audace et la créativité de nos entrepreneurs. Les projets déjà appuyés démontrent notre volonté commune de bonifier l'expérience des visiteurs en misant sur une offre moderne, durable et distinctive. En unissant nos forces avec le gouvernement et les partenaires du milieu, nous assurons la compétitivité de notre destination et le rayonnement de nos joyaux régionaux. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Dans les budgets 2025-2026 et 2026-2027, 45 millions de dollars ont été accordés au PADAT, dont l'enveloppe de prêts totalise 225 millions jusqu'en 2028-2029.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Le secteur du tourisme participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on comptait près de 710 entreprises dans cette industrie représentant quelque 11 260 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 511 millions de dollars dans la région.

Liens connexes :

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

Programme d'appui au développement des attraits touristiques

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Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

Musée du patrimoine d'Arvida • Ajout de visites guidées en véhicule électrique 75 000 $

L'internationale Périphérique • Organisation et tenue de l'édition 2026 de L'internationale Périphérique 15 000 $

Festivalma • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Bifröst - Fête nordique 15 000 $

Festivalma • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festirame 15 000 $

Festival RésonAnse • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival RésonAnse 15 000 $

La noce Saguenay • Organisation et tenue de l'édition 2026 du festival La noce de coquelicot 15 000 $

Festival de la gourgane d'Albanel • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival de la gourgane d'Albanel 10 000 $

Les chalets Baie Cascouia • Acquisition d'une voiturette de golf pour transporter la clientèle • Aménagement du site selon les critères d'accessibilité universelle 29 216 $

Ashuapmushuan Assi • Acquisition d'embarcations nautiques et d'un shaputuan 37 000 $

Festival country de Labrecque • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival country de Labrecque 10 000 $

GV loisirs • Implantation d'un système numérique intégré pour moderniser et automatiser le parcours client et la gestion interne 5 185 $

Compétition Vélo2max • Organisation et tenue d'une course de vélo de montagne de la Coupe Canada du 2 au 5 juillet 2026 10 000 $

Le relais Onatchiway • Création d'un site Web pour faire connaître l'offre de services et permettre les réservations en ligne 5 384 $

Festival international des arts de la marionnette à Saguenay • Organisation et tenue de l'édition 2027 du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay 15 000 $

Comité de développement de Girardville • Ajout d'unités d'hébergement à l'Hébergement Marché Girardville 99 000 $

À l'Orée des champs • Bonification des installations • Intégration d'outils numériques et multimédias pour mieux accueillir les groupes et animer les ateliers et les présentations 26 907 $

Festival de jazz et blues Héritage • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival de jazz et blues Héritage 15 000 $

Diffusion Saguenay • Bonification de l'expérience touristique de La Fabuleuse 99 000 $

Centre de conservation de la biodiversité boréale • Bonification de la petite ferme, de la zone consacrée aux familles et de l'espace découverte • Aménagement d'un habitat pour les renards arctiques et les harfangs des neiges 99 000 $

Parc Octopus • Agrandissement et amélioration du parc aquatique flottant 75 000 $

Caravane films productions • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival international du court métrage 15 000 $

Exode en nature • Ajout de six unités d'hébergement et de deux blocs sanitaires 75 000 $

Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade • Organisation et tenue de la première édition du Festival Refuge à Petit-Saguenay du 13 au 15 mars 2026 15 000 $

La chocolaterie des pères de Mistassini • Amélioration de l'offre de l'ÉCONOMUSÉE® du chocolat 49 500 $

Mikuniss collection • Implantation de l'ÉCONOMUSÉE® de la création de mode en textile, cuir et fourrure 75 000 $

O.T.J. de Petit-Saguenay • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival Virage - Fabrique d'idées 15 000 $

Corporation du parc régional de Val-Jalbert • Intégration d'une solution numérique à la forfaitisation 14 980 $

Ultra-Trail du Fjord du Saguenay • Organisation et tenue de l'édition 2026 de l'Ultra-Trail du Fjord du Saguenay 15 000 $

Musée Louis-Hémon • Mise en place d'un parcours commémoratif du centième anniversaire de la montée des eaux à Péribonka 41 105 $

Festival d'hiver de Roberval • Organisation et tenue de l'édition 2026 du Festival d'hiver de Roberval 15 000 $















Programme d'appui au développement des attraits touristiques (prêts à terme remboursables) Les aubergistes du Dimanche • Acquisition de l'Auberge des Battures • Rénovation des unités d'hébergement et des aires communes • Ajout de trois chambres 1 375 000 $ + 1 022 500 $ (fonds propres

d'Investissement

Québec) Château Cran Chaud • Acquisition de l'établissement • Conversion de l'église Sacré-Cœur en un hôtel historique 656 000 $ + 944 768 $

(fonds propres

d'Investissement

Québec) Auberge du Jardin • Acquisition de l'établissement 324 900 $ Auberge presbytère Mont Lac-Vert • Acquisition de l'établissement 289 500 $ Auberge Le parasol • Rénovation de 25 chambres • Rénovations de différents espaces et ajout d'une salle de réception 250 000 $

Total : 5 878 945 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Catherine Potvin, Conseillère en communication, Tél. : 418 630-6316, [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, [email protected]