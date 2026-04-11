Québec soutient l'accroissement de la productivité de quatre PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 11 avril 2026 /CNW/ - Le député de Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, et Investissement Québec annoncent un appui financier à la Ferme Olofée, à Hydrep, aux Industries Soudex et aux Structures Mur à mur pour soutenir leur croissance.

Des sommes totalisant 6,68 millions de dollars sont ainsi accordées à ces entreprises pour réaliser des projets visant l'augmentation de leur productivité. Les initiatives représentent des investissements totaux de plus de 16,8 millions de dollars et contribueront à stimuler davantage l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire de miser sur l'essor et la productivité des PME en vue d'assurer la croissance durable du Québec et de renforcer sa compétitivité à l'international dans des domaines clés, comme les secteurs manufacturier et agroalimentaire.

Ferme Olofée

La Ferme Olofée reçoit un prêt de 541 000 $ du programme ESSOR pour moderniser ses installations actuelles et construire un nouvel entrepôt. Ce projet, évalué à plus de 1,8 million de dollars, lui a permis d'augmenter ses capacités de transformation de l'avoine et de stockage des produits finis ainsi que d'automatiser la gestion de ses ressources.

Hydrep

L'entreprise spécialisée en systèmes électrohydrauliques procédera à l'acquisition d'un immeuble et d'équipements stratégiques, augmentant ainsi sa capacité de production. Pour réaliser son projet estimé à plus de 6 millions, Hydrep bénéficie d'un prêt de 1,17 million de dollars dans le cadre de l'initiative grand V d'Investissement Québec et d'un autre de près de 1,33 million du programme ESSOR.

Industries Soudex

En vue d'augmenter leur production de plus de 30 %, les Industries Soudex ont acheté des équipements plus performants ainsi qu'un nouveau bâtiment, en plus de moderniser leur usine actuelle. Ce projet représente des investissements de 4,8 millions de dollars, dont un prêt de 937 500 $ octroyé en vertu du programme ESSOR et un financement de 1,2 million de dollars issu de l'initiative grand V.

Structures Mur à mur

Les Structures Mur à mur, qui offrent entre autres des murs et des planchers préfabriqués, procéderont à l'ajout d'une deuxième chaîne de production en plus d'apporter des améliorations à la première. Pour ce faire, l'entreprise agrandira son usine afin d'installer une scie automatisée pour la découpe des panneaux. Des investissements de plus de 4,2 millions de dollars sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Le financement gouvernemental comprend deux prêts : 780 000 $ provenant du programme ESSOR et 720 000 $ de l'initiative grand V.

Citations :

« Il est essentiel de donner aux PME les moyens concrets d'accélérer leur croissance et de se démarquer. Notre gouvernement l'a compris, et c'est dans cette optique que nous appuyons résolument les projets de ces quatre entreprises innovantes. En investissant dans l'automatisation de leurs installations, elles renforceront leur productivité, gagneront en compétitivité et s'imposeront sur de nouveaux marchés. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Encourager la productivité, c'est une solution gagnante pour favoriser l'essor de nos PME. Je tiens à féliciter la Ferme Olofée, qui se dote des outils nécessaires pour continuer de prospérer dans notre belle région, tout en contribuant à l'autonomie alimentaire du Québec. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec des installations modernes et des équipements plus performants, Hydrep sera encore plus efficace et pourra se démarquer davantage dans le secteur manufacturier. Je suis très fier de pouvoir compter sur la présence et l'apport de cette PME visionnaire dans ma circonscription. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« En appuyant les projets d'automatisation et de modernisation de ces quatre entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Investissement Québec contribue directement à renforcer la productivité, la compétitivité et la vitalité du tissu industriel régional. Ces investissements permettent à nos PME d'innover et d'accroître leur capacité de production pour engendrer des occasions de croissance. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Les programmes du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec nous offrent les moyens et la confiance nécessaires pour poursuivre notre développement et renforcer notre capacité de production. »

Mario Tremblay, vice-président de Hydrep

« Pour les Structures Mur à mur, investir, c'est progresser. Afin de demeurer compétitifs et de répondre aux exigences du marché, nous devons impérativement augmenter notre productivité. Cela passe par des investissements continus dans nos équipements et nos méthodes de travail et par l'innovation, afin de bâtir une entreprise plus performante et tournée vers l'avenir. »

Jean-Michel Dallaire, copropriétaire et directeur général des Structures Mur à mur

Faits saillants :

Fondée en 1974 à Saint-Félicien, la Ferme Olofée cultive l'avoine et produit des flocons d'avoine pour de grands acteurs de la transformation alimentaire. L'entreprise familiale contribue ainsi à nourrir la population du Québec.

Depuis 1981, Hydrep développe, conçoit et fabrique des systèmes électrohydrauliques dans ses installations de Jonquière et distribue des composants hydrauliques de haute performance. Son expertise lui permet notamment de proposer des solutions sur mesure pour le secteur hydroélectrique, des systèmes de freinage pour les éoliennes et des équipements de triage.

Créées en 1992 à Alma, les Industries Soudex offrent à leurs clients des domaines commercial, industriel et institutionnel des services de soudure, d'usinage, de découpe au plasma et de mécanique.

L'entreprise les Structures Mur à mur a vu le jour en 2014 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Elle produit des structures préfabriquées (murs et planchers) ainsi que des poutrelles de plancher et des fermes de toit pour des projets de construction résidentielle, commerciale et industrielle.

Le programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable en vue de propulser leur croissance.

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Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Sources : Marie-Christine Girard, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]; Stéphane Gagnon, Attaché politique et responsable de bureau, Bureau de circonscription de la députée de Roberval et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cell. : 418 618-5382; Pierre-Luc Desbiens, Responsable de bureau, Bureau de circonscription du député de Jonquière, Cell. : 581 306-3177; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144