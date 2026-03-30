Québec renforce l'économie régionale en appuyant la filière forestière au Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à l'égard du développement économique des régions en annonçant un soutien financier de plus de 4,65 M$ à deux entreprises phares du Bas-Saint-Laurent : Premier Tech et Lepage Millwork. Ces investissements stratégiques visent à stimuler l'innovation, à renforcer la compétitivité des entreprises d'ici et à consolider des emplois de qualité dans la région.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne.

Une subvention de 2,5 M$ est octroyée à Premier Tech pour valoriser la fibre de bois en l'utilisant comme ressource durable. Ce projet permettra de mettre en œuvre un projet d'usine de démonstration destinée à optimiser des procédés innovants d'applications agricoles de la fibre de bois. Il soutiendra aussi la planification et le choix des équipements pour l'implantation des procédés dans l'usine de production commerciale prévue à moyen terme.

Une autre subvention de plus de 2,1 M$ est accordée à Lepage Millwork pour un projet d'implantation d'une ligne de production de composants de bois d'ingénierie avec encollage et insertion de composants d'aluminium. Cette initiative permet de concrétiser la production industrielle de deux nouveaux produits aux usines de Rivière-du-Loup, en plus de consolider les emplois actuels.

Ces deux projets font partie d'une série d'aides financières allouées à plusieurs initiatives favorisant l'innovation dans l'industrie des produits forestiers québécois. De sa création en 2016 au 28 février 2026, le Programme Innovation Bois a permis de soutenir plus de 315 projets innovants, pour un montant total de plus de 240 M$ en subventions.

Ces investissements sont réalisés dans des projets de construction ou de transformation d'usines, de diversification de la production ainsi que de robotisation et d'automatisation des procédés. Ils visent à pallier la rareté de la main-d'œuvre ou à augmenter la productivité des entreprises, et agissent comme un levier supplémentaire permettant d'assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

Citations :

« Dans un contexte économique et géopolitique incertain, marqué par les tarifs américains et le conflit du bois d'œuvre qui perdure, l'industrie forestière a besoin d'un soutien concret de la part de notre gouvernement. Le Programme Innovation Bois est un parfait exemple d'initiative qui dynamise la filière forestière et l'économie régionale. Les sommes octroyées permettent aux entreprises d'être plus compétitives sur le marché et de consolider des emplois, et c'est toute l'industrie forestière québécoise qui s'en trouve gagnante! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'industrie forestière joue un rôle essentiel dans l'économie du Bas-Saint-Laurent, et la capacité d'innovation de nos entreprises est l'une des grandes forces de notre région. Je suis fière de voir des entreprises bien établies comme Premier Tech et Lepage Millwork investir dans des projets qui augmentent leur capacité de production et automatisent certaines étapes pour mieux répondre à la demande. Ces initiatives leur permettent de demeurer compétitives et à l'avant-garde du secteur forestier. Bravo aux entreprises et à leurs équipes pour cet engagement! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La fibre de bois représente une ressource naturelle renouvelable et à fort potentiel - il s'agit d'un intrant de qualité pour développer des produits de nouvelle génération. Ce projet nous permet de valoriser cette matière dans une démarche circulaire, tout en répondant aux défis grandissants pour parvenir à alimenter une population croissante. Avec le soutien du Programme Innovation Bois, nous pouvons accélérer le développement de solutions innovantes, écoresponsables et performantes. »

Martin Pelletier, président - Premier Tech Producteurs et Consommateurs

« Cette aide financière, s'inscrivant dans un vaste plan d'investissement axé sur l'innovation, nous permet d'accélérer l'automatisation et l'efficacité de nos opérations. Il s'agit d'un levier essentiel pour préserver l'expertise locale, assurer la pérennité de nos activités et soutenir le développement régional. Malgré les nombreux défis, nous choisissons d'investir pour le futur. »

François-Xavier Bonneville, directeur général et copropriétaire, Lepage Millwork

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur ces entreprises, visitez le site Web de Premier Tech et de Lepage Millwork.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Sources : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 5700, 4e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 6R1 Cell. : 367 977-7465 [email protected]

Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875





Amélie Martineau Attachée de presse Bureau de la députée de Rivière-du- Loup-Témiscouata-Les Basques Cell. : 418 551-0975 [email protected]





SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts