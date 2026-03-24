/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un projet économique structurant en Abitibi-Témiscamingue/

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un projet économique structurant en Abitibi-Témiscamingue.

Date : Le 24 mars 2026 Heure : 9 h 45 Endroit : Rouyn-Noranda

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. Les adresses précises de l'événement leur seront alors transmises. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder aux lieux.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime et de la région de la Mauricie, Tél. : 438 822-2715, Courriel : [email protected]; Marie-Christine Girard, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Hélène Desjardins, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée d'Abitibi‑Ouest, Tél. : 819 444-5007; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]