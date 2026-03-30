Développement économique de la Capitale-Nationale - Une première étape vers la modernisation de la station Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, constatent que les engagements pris par la Station Mont-Sainte-Anne pour moderniser ses infrastructures récréotouristiques sont respectés et que le plan d'investissement annoncé en décembre 2024 se traduira concrètement sur le terrain.

Une première étape vers la modernisation de la montagne est en effet franchie, alors que l'entreprise a procédé à une commande ferme visant à remplacer trois remontées mécaniques. Les travaux de remplacement de ces équipements, qui sont une pièce maîtresse du projet de modernisation, doivent débuter à l'automne 2026.

Rappelons qu'en 2024, le gouvernement avait annoncé un investissement de 50 millions de dollars conditionnel à un montant équivalent octroyé par l'entreprise, afin d'appuyer l'installation de nouvelles remontées mécaniques ainsi que différentes améliorations sur l'ensemble du domaine skiable. L'objectif : rehausser la sécurité et l'expérience client sur les trois versants de la montagne.

Dans le cadre de l'administration de son intervention financière, le gouvernement du Québec fait un suivi régulier des différentes étapes du projet de modernisation des infrastructures, et il s'assurera que la Station Mont-Sainte-Anne respecte tous ses engagements avant de verser des sommes.

Citations :

« La station Mont-Sainte-Anne est un attrait touristique important qui contribue au dynamisme social et économique de la Capitale-Nationale. Nous saluons cette première avancée pour assurer la pérennité de la montagne et améliorer la sécurité des utilisateurs. Des infrastructures modernisées permettront de mieux accueillir les visiteurs et de soutenir les activités sur le site. Ce projet demeure essentiel à cet objectif, et notre gouvernement en suivra attentivement la progression. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La station Mont-Sainte-Anne fait non seulement partie des destinations incontournables pour les amateurs de plein air du Québec et de l'international, mais elle crée aussi de la richesse et des emplois de qualité dans la Capitale-Nationale. Nous sommes donc enthousiastes de voir se concrétiser aujourd'hui le premier jalon de son plan de modernisation, qui vise à renforcer la sécurité des travailleurs et des utilisateurs tout en redorant le blason de la montagne grâce à un cadre clair pour son développement. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette première commande d'équipements est un signal fort montrant que le projet de modernisation de la station Mont-Sainte-Anne est bien enclenché et sur la bonne voie! Je suis satisfaite de voir que l'entreprise a respecté ses engagements et qu'elle partage avec nous cette volonté d'améliorer la sécurité et l'expérience client, tout en générant des retombées économiques pour l'ensemble de la MRC de La Côte-de-Beaupré. Cela dit, notre gouvernement continuera d'être présent pour veiller à la réussite des prochaines étapes de ce projet, qui a le potentiel de dynamiser davantage l'économie de La Côte-de-Beaupré et de promouvoir le tourisme régional. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

Le territoire du mont Sainte-Anne s'étend sur 15 218 acres. Le terrain comprend la station de ski, le golf Le Grand Vallon, un terrain de camping de même que plusieurs sentiers de ski de fond et de vélo de montagne.

Rappelons qu'en décembre 2025, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a finalisé et conclu avec la Station Mont-Sainte-Anne les ententes en vue de la reprise complète de la propriété et de l'exploitation du secteur Est de la montagne, où se trouvent le camping et les réseaux de sentiers de vélo de montagne et de ski de fond, à partir d'avril 2026.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 977-7465; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750; Marie-Noël Gagnon, Attachée politique et attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Cell. : 418 956-8649; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]