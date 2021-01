Préparez-vous à participer à la plus importante conversation au monde sur la santé mentale lors de la Journée Bell Cause pour la cause, le 28 janvier!

Maintenant plus que jamais, chaque geste compte, et vous pouvez prendre part à la conversation en envoyant des messages texte, en faisant des appels et en participant sur les médias sociaux, dont les plateformes TikTok et Pinterest qui ont été ajoutées cette année.

Le nombre de messages est directement associé à la somme des dons de Bell versée aux programmes canadiens en santé mentale; cette initiative est offerte gratuitement aux participants.

La programmation spéciale en français et en anglais de Bell Média comprend une édition spéciale de La semaine des 4 Julie sur la chaîne Noovo.

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour télécharger la trousse Bell Cause pour la cause et d'autres ressources.

MONTRÉAL, le 4 janv. 2021 /CNW Telbec/ - C'est le 28 janvier qu'aura lieu la Journée Bell Cause pour la cause, lors de laquelle tous les Canadiens et les gens du monde entier ont clairement l'occasion de se faire entendre dans le cadre de cette conversation sur la maladie mentale. Compte tenu des difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés en 2020, il est d'une importance capitale que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour faire progresser la cause de la santé mentale dans nos collectivités.

« Maintenant, plus que jamais, chaque geste compte, pour faire avancer la santé mentale au Canada. Les divers bouleversements inédits de la dernière année ont souligné la nécessité d'aborder la maladie mentale de manières nouvelles ainsi que le rôle important que nous pouvons tous jouer en mettant l'accent sur la santé mentale, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE. Veuillez vous joindre à nous pour alimenter la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause le 28 janvier en envoyant des messages pour soutenir les personnes qui vivent avec une maladie mentale et ceux qui les aident. »

« Ensemble, nous avons fait des progrès extraordinaires pour accroître la sensibilisation à la santé mentale et favoriser l'amélioration de l'accès aux soins, mais la demande d'aide continue d'augmenter de façon spectaculaire en ces temps difficiles, a déclaré Mary Deacon, présidente de l'initiative Bell Cause pour la cause. Avec un engagement de don d'au moins 155 millions de dollars et de nouveaux programmes spécialisés qui abordent les impacts de la crise de la COVID-19 et du racisme systémique au sein de nos collectivités, Bell Cause pour la cause est fière de mettre la main à la pâte. Nous avons aussi besoin de vous. J'espère que vous pourrez participer au mouvement pour la santé mentale lors de la Journée Bell Cause pour la cause! »

Cette année, la campagne multimédia nationale de la Journée Bell Cause pour la cause illustre les moyens que nous pouvons tous prendre. Que vous demeuriez en contact virtuellement avec un membre de votre famille, travailliez directement avec des patients en rétablissement, investissiez dans la prestation de soins ou preniez soin de votre propre santé mentale, chaque Canadien peut contribuer à améliorer sa collectivité, son environnement de travail, son école et son foyer.

Ce mois-ci, Bell annoncera de nouveaux dons consacrés à des projets en santé mentale d'un océan à l'autre ainsi que le lancement du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2021, le programme annuel de deux millions de dollars qui accorde des dons allant jusqu'à 25 000 $ pour des initiatives locales et communautaires de santé mentale. Depuis la création du Fonds communautaire en 2011, 775 organismes dans l'ensemble des provinces et territoires ont reçu des dons.

Bell Cause pour la cause annoncera également plus de bénéficiaires du nouveau Fonds diversité Bell Cause pour la cause, qui soutient la santé mentale et le bien-être des personnes noires, autochtones et de couleur partout au Canada. Elle s'associe par ailleurs à Centraide en janvier pour fournir des milliers d'appareils mobiles et de cartes SIM supplémentaires aux œuvres de bienfaisance afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin à rester en contact.

Programmation de Bell Média

Dans le cadre de la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell Média présentera du contenu spécial sur la santé mentale en français et en anglais sur ses plateformes télévisuelles, radio et numériques. « La santé mentale : une note à la fois » est un documentaire qui met en lumière la vie de musiciens aux prises avec des problèmes de santé mentale (Steve Veilleux, Laurence Jalbert et Safia Nolin). Il sera diffusé sur les chaînes Canal D, Canal Vie et VRAK, en plus d'être offerts en ligne sur les sites Web Noovo.ca, Vrak.tv, Crave, Canalvie.com et Canald.com. Un épisode spécial de l'émission Etalk mettant en vedette l'auteure-compositrice-interprète canadienne Alanis Morissette, qui parlera en toute franchise de sa santé mentale sera aussi présenté sur la chaîne CTV.

Le 28 janvier, une journée complète de programmation comprendra une édition spéciale de « La semaine des 4 Julie », diffusée sur la chaîne Noovo, qui se concentrera sur la santé mentale, tandis que la chaîne CTV présentera une émission spéciale à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause.

L'équipe de la Journée Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est fière de l'important soutien de ses porte-paroles, notamment Clara Hughes, athlète olympique et porte-parole fondatrice de Bell Cause pour la cause, Étienne Boulay, Marie-Soleil Dion, Michael Landsberg, Howie Mandel, Michel Mpambara, Stefie Shock, Mary Walsh, ainsi que ses ambassadeurs communautaires incluant l'actrice Véronique Bannon, l'ancien joueur de la LCF Shea Emry, l'ancien combattant des Forces armées canadiennes Bruno Guévremont, l'humoriste Jessica Holmes, le golfeur professionnel Andrew Jensen et la musicienne Florence K.

Nous sommes aussi ravis du retour des Amis de Bell Cause pour la cause , qui continuent de raconter leur expérience personnelle sur les réalités de vivre avec la maladie mentale.

Participez à la Journée Bell Cause pour la cause!

Le 28 janvier, tous les Canadiens et un nombre croissant de participants du monde entier se joindront à la conversation sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la Journée Bell Cause pour la cause et aider directement à accroître le montant des dons de Bell à des programmes en santé mentale sans frais additionnels pour vous.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest, Snapchat, TikTok , Twitter et YouTube et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de service Internet ou de téléphonie.

La Journée Bell Cause pour la cause de 2020 a généré un nombre record de 154 387 425 messages en une journée sur toutes les plateformes, gonflant ainsi le financement de Bell pour la santé mentale d'un montant supplémentaire de 7 719 371,25 $.

Depuis la première édition de la Journée Bell Cause pour la cause, en 2011, les Canadiens et des gens du monde entier ont envoyé plus de 1,1 milliard de messages de soutien pour la santé mentale. Ainsi, le montant total de l'engagement financier de Bell s'élève maintenant à 113 415 135 $. Ce montant comprend le don initial de 50 millions de dollars de l'entreprise à l'occasion du lancement de Bell Cause pour la cause en 2010 ainsi que le don supplémentaire de cinq millions de dollars versé en réponse à la crise de la COVID-19.

En mars 2020, Bell a annoncé la prolongation de l'initiative Bell Cause pour la cause pour cinq années de plus. Sans oublier le don supplémentaire relatif à la COVID-19, Bell a maintenant comme objectif de verser un don d'entreprise total d'au moins 155 millions de dollars aux programmes de santé mentale canadiens.

Déjà le mot-clic canadien le plus utilisé de tous les temps, #BellLetsTalk s'est encore une fois hissé à la tête du palmarès de Twitter au Canada et dans le monde entier en 2020, tandis que la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause a été le message le plus retweeté au Canada l'an dernier.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

