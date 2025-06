L'entente conjointe vise à combler l'écart en matière d'infrastructure numérique de services Internet haute vitesse et sans fil dans les communautés des Premières Nations mal desservies.

Les deux entreprises demandent au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de revenir sur sa politique qui décourage les investissements provenant du secteur privé dans l'expansion des réseaux large bande.

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Bell Canada et National Indigenous Connectivity Inc. (NICI) ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de réconciliation avec pour objectif commun d'améliorer la connectivité dans les communautés rurales et éloignées des Premières Nations.

NICI est une entreprise technologique entièrement détenue par des personnes autochtones. Elle se consacre à l'amélioration de l'accès au spectre sans fil et aux services Internet haute vitesse pour toutes les Premières Nations.

National Indigenous Connectivity Inc. (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

À la suite de l'Assemblée des Premières Nations 2024 et à la publication du rapport de Services aux Autochtones Canada « Combler l'écart en matière d'infrastructure », Bell et NICI uniront leurs forces pour développer les infrastructures et améliorer la qualité des services dans les communautés des Premières Nations mal desservies d'ici 2030.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l' engagement de Bell fait en 2024 qui souligne le dévouement continu de l'entreprise à favoriser des relations positives et respectueuses avec les peuples et les communautés autochtones.

Bell et NICI collaboreront pour mettre en œuvre leur entente de réconciliation. Dans le cadre de cette entente, Bell travaillera avec NICI sur des plans de déploiement des réseaux large bande et sans fil à long terme. Bell renouvelle également son engagement selon lequel les employés qui travaillent avec les communautés autochtones doivent suivre une formation conforme à l' appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation.

Citations

« Bell soutient fermement l'objectif de NICI de combler l'écart en matière d'infrastructures numériques dans les collectivités rurales et éloignées des Premières Nations. Pour ce faire, nous avons besoin de politiques publiques stables à long terme et d'un environnement réglementaire qui favorise l'investissement du secteur privé dans les réseaux de télécommunications. Avec NICI, nous pouvons bâtir et étendre nos réseaux pour permettre aux Canadiens de rester connectés afin de soutenir les investissements privés dans la connectivité réseau essentielle au sein des communautés des Premières Nations. »

- Michele Austin, vice-présidente, affaires publiques, Bell Canada

« De nombreuses communautés autochtones n'ont toujours pas accès à des services Internet haute vitesse fiables, ce qui restreint les possibilités et l'accès aux services essentiels. Nécessaire à l'éducation, au développement économique, aux soins de santé et à l'autodétermination, la connectivité est, selon nous, un droit fondamental. La NICI s'engage à défendre l'accès de toutes les Premières Nations des régions rurales et éloignées partout au Canada au spectre et aux services Internet haute vitesse. »

- Leoni Rivers, cheffe de la direction, National Indigenous Connectivity Inc.

À propos de Bell Canada

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de National Indigenous Connectivity Inc.

NICI est une organisation nationale dirigée par des personnes autochtones. Elle se concentre sur le soutien, l'accès au spectre et les services Internet haute vitesse pour les collectivités rurales et éloignées des Premières Nations partout au Canada. Soutenue par l'Assemblée des Premières Nations, NICI s'assure que toutes les communautés des Premières Nations ont accès aux outils numériques dont elles ont besoin pour réussir dans l'économie moderne.

NICI demande à Services aux Autochtones Canada (SAC) de l'appuyer afin de garantir que les Premières Nations aient accès à des solutions de services Internet haute vitesse développées par les Premières Nations et qu'elles profitent d'un financement fédéral afin de garantir des investissements à long terme dans les initiatives et les formations liées à la connectivité autochtone. De plus, NICI appelle SAC et Innovation, Sciences et Développement économique Canada à travailler directement avec elle pour accroître les capacités des fournisseurs de services autochtones et améliorer l'accès au spectre, les données sur le marché et les cadres politiques.

______________________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Personnes-ressources :

Relations avec les médias de Bell :

[email protected]

National Indigenous Connectivity Inc. :

Leoni Rivers, cheffe de la direction

[email protected]

