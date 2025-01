Bell Cause pour la cause invite toute la population à participer à sa 15 e journée nationale pour la santé mentale, le mercredi 22 janvier 2025.

La Journée Bell Cause pour la cause comprendra une campagne de don par message texte au profit de six organismes qui contribuent chaque jour à lutter contre la crise de la santé mentale chez les jeunes.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le 22 janvier, la Journée Bell Cause pour la cause braque les projecteurs sur la crise qui touche la santé mentale des jeunes et invite la population à participer à une campagne nationale de don par message texte, dont la totalité des fonds recueillis sera versée à six organismes qui offrent aux jeunes des services liés à la santé mentale : les Services intégrés pour les jeunes, Jack.org, Jeunesse, J'écoute, l'Association nationale des centres d'amitié, l'Institut des Familles Solides, et la Fondation Jeunes en Tête.

Le 22 janvier, Bell Cause pour la cause soutiendra des organismes qui offrent aux jeunes des services liés à la santé mentale grâce à une campagne nationale de don par message texte (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Bell Cause pour la cause invite la population canadienne à faire un don de 5 $ en textant « JEUNES » au 45678, une première dans l'histoire de l'initiative. Bell versera une somme équivalente au montant recueilli, jusqu'à concurrence d'un million de dollars.

Faire un don par message texte, c'est facile

Tout le monde peut facilement et rapidement offrir son soutien aux six organismes de santé mentale pour les jeunes mis de l'avant à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la Cause :

Étape 1 : Ouvrez un nouveau message texte sur un appareil mobile.

Étape 2 : Dans le champ destinataire ou « À : », saisissez le code abrégé à cinq chiffres 45678.

Étape 3 : Dans le corps du message, saisissez le mot-clé JEUNES, puis appuyez sur envoyer.

Étape 4 : Répondez OUI au message de confirmation. Votre don de 5 $ sera confirmé et porté à votre facture de services sans fil.

Étape 5 : Réclamez votre reçu fiscal en cliquant sur le lien dans le message de remerciement.

Les gens partout au pays pourront faire un don au profit de la santé mentale des jeunes dès maintenant, mais surtout tout au long de la Journée Bell Cause pour la cause le 22 janvier, selon leurs fuseaux horaires respectifs.

En 2025, Bell versera 10 millions de dollars pour la santé mentale, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions de dollars depuis 2010.

La campagne de don par message texte de la Journée Bell Cause pour la cause est rendue possible grâce au soutien de la Fondation des dons sans fil du Canada.

Visitez le site Web Bell.ca/cause pour télécharger la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause. Vous pouvez également partager vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

