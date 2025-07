Les vols de cuivre ont augmenté de 23 % comparativement à pareille date l'an dernier. Cette année seulement, 500 cas de vols de cuivre ont été répertoriés. Au total, 2 270 cas ont été signalés depuis 2022.

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Bell tire la sonnette d'alarme sur la forte augmentation des vols de cuivre dans l'est du Canada, une crise de plus en plus grave qui compromet la sécurité publique et paralyse les infrastructures de communications, qui sont essentielles.

Fil de cuivre endommagé (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Le Nouveau-Brunswick est maintenant l'une des provinces les plus à risque au pays pour les vols de cuivre. Cette année seulement, 80 incidents se sont produits sur son territoire. Le corridor de Fredericton-Oromocto est particulièrement touché. En effet, près de 80 % des vols dans la province se produisent dans cette région. On y dénombre des incidents répétés, notamment dans les communautés de Stanley, Hoyt, Fredericton Junction et Keswick Ridge.

Les incidents liés au vol de cuivre ont connu une augmentation de 23 % sur 12 mois, et ce, partout au Canada. De plus, Bell a répertorié plus de 2 270 vols de cuivre à l'échelle nationale depuis 2022, représentant ainsi 88 % de tous les incidents relatifs à la sécurité physique liés à son réseau. Ce sont plus de 500 cas qui ont été répertoriés, et ce, dans la première moitié de 2025. L'Ontario demeure la province la plus touchée avec 63 % de tous les incidents se produisant sur son territoire. Hamilton, Cambridge et Windsor sont des zones particulièrement affectées. Finalement, le Québec occupe la deuxième position avec 12 % des cas, principalement concentrés dans la région du Saguenay.

« Le vol de cuivre est un crime sérieux qui menace directement la sécurité et le bien-être des Canadiens. Au-delà du vol de cuivre, les répercussions peuvent être graves; les malfaiteurs endommagent souvent d'autres infrastructures comme des câbles de fibre optique. Ces crimes peuvent également mettre des vies en danger lorsque la population ne peut pas joindre le 911 en raison des dommages. »

-- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique chez Bell Canada

Bell prend des mesures décisives pour lutter contre cette menace grandissante, notamment :

Installer des alarmes qui préviennent la police d'un sabotage de l'infrastructure

Déployer plus d'agents de sécurité et de caméras de surveillance

Travailler étroitement avec les autorités policières et intenter des poursuites contre les auteurs de délits

Accélérer la transition vers un réseau entièrement optique, qui couvre maintenant 60 % de la zone de couverture de Bell

De plus, Bell demande aux gouvernements provinciaux et fédéral de renforcer les protections des infrastructures essentielles en haussant les amendes et en apportant des modifications au Code pénal. L'entreprise exhorte le Comité sénatorial des transports et des communications à relancer son étude sur le vol dans le secteur des télécommunications.

Bell encourage la population à signaler immédiatement aux autorités locales toute activité suspecte près des infrastructures de télécommunications, comme la présence de véhicules non identifiés, des personnes manipulant des poteaux électriques, ou des bruits de coupe ou de meulage de métal.

iD'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

