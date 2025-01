Bell Cause pour la cause invite tout le monde à se joindre à sa 15 e journée nationale pour la santé mentale et à passer à l'action pour surmonter la crise qui touche la santé mentale des jeunes.

Des événements spéciaux et une programmation axée sur la santé mentale sont prévus à l'échelle du Canada.

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Journée Bell Cause pour la cause! En cette 15e année d'action et de changement, tout le monde est invité à participer et à soutenir la santé mentale des jeunes en faisant un don par message texte de 5 $. Bell versera un montant équivalent à tous les dons recueillis, jusqu'à concurrence d'un million de dollars.

Aujourd’hui, c’est la Journée Bell Cause pour la cause! (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

La totalité des fonds sera remise à six organismes qui travaillent à surmonter la crise qui s'aggrave chez les jeunes au pays : les Services intégrés pour les jeunes, Jack.org, Jeunesse, J'écoute, l'Association nationale des centres d'amitié, l'Institut des Familles Solides, et la Fondation Jeunes en Tête.

« Depuis le lancement de Bell Cause pour la cause en 2010, la population canadienne a fait progresser la conversation sur la santé mentale et posé des gestes significatifs pour créer des changements positifs. Malgré ces progrès importants, il reste beaucoup à faire pour venir en aide aux personnes en difficulté. Aujourd'hui, nous pouvons tous contribuer à créer un avenir plus sain et plus prometteur pour les jeunes en soutenant les organismes qui viennent en aide aux jeunes tous les jours, partout au pays. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« Au cours des 15 dernières années, Bell Cause pour la cause a travaillé avec des organismes de santé mentale d'un bout à l'autre du pays pour sensibiliser les gens et aider à améliorer l'accès au soutien et aux services pour toute la population. Aujourd'hui, nous mettons en lumière six organismes qui travaillent fort toute l'année pour surmonter la crise qui s'aggrave chez les jeunes et combler les lacunes sur le plan des services communautaires. Dans le cadre de cette Journée Bell Cause pour la cause, nous attirons l'attention sur cette crise urgente. Nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à se joindre à nous afin d'accroître notre impact sur la santé mentale des jeunes, et assurer un avenir meilleur au Canada. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Il est facile de participer à la campagne de don par message texte de Bell Cause pour la cause. Textez le mot-clé « JEUNES » au 45678 pour faire un don de 5 $. Bell versera un montant équivalent à tous les dons recueillis, jusqu'à concurrence d'un million de dollars.

Apprenez-en plus sur le rapport Une génération à risque : État de la santé mentale des jeunes au Canada

En consultation avec des organismes de la communauté de la santé mentale, Bell Cause pour la cause s'est associée à Recherche en santé mentale Canada pour préparer un rapport national exhaustif intitulé Une génération à risque : État de la santé mentale des jeunes au Canada. Publié en octobre 2024, le rapport révèle des statistiques alarmantes sur la crise montante de la santé mentale chez les jeunes, et offre aux Canadiens des occasions d'en apprendre davantage.

En 2025, Bell versera 10 millions de dollars pour la santé mentale, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions de dollars depuis 2010.

Activités de la Journée Bell Cause pour la cause qui se dérouleront aujourd'hui :

LES GARS, FAUT QU'ON SE PARLE

Dans ce documentaire, Jean-Nicolas Verreault se lance dans une quête intime et engagée pour démystifier la santé mentale masculine grâce aux témoignages de Patrick Huard, Patrick Senécal, Hugo Giroux, Denis Bernard, Fabrice Vil et Étienne Galloy. Le documentaire sera disponible dès le 22 janvier sur Crave, sur noovo.ca, sur Canal D à 21 h, sur Canal Vie à 22 h et sur Noovo le 26 janvier à 20 h 30.

RDS

Pendant la journée, des émissions phares de RDS aborderont la santé mentale par le biais d'entrevues réalisées avec des athlètes ou des intervenants du milieu du sport. Erin Ambrose de Hockey Canada (SPORTS 30), Philippe Boyer, botteur de précision des Carabins de l'Université de Montréal, ainsi que Sarah Brisson-Legault, préparatrice mentale de l'équipe (5 À 7) seront en entrevues le 22 janvier.

Noovo

Le 22 janvier, Noovo Info proposera des reportages en lien avec la santé mentale et à 22 h 30, l'émission LES DÉBATTEURS DE NOOVO, animée par Michel Bherer abordera le sujet. Un dossier complet avec l'ensemble des contenus et des ressources sera disponible sur Noovo.info.

Le public de Noovo.ca peut dès maintenant découvrir plusieurs productions dans la collection « La santé mentale : créons de vrais changements » dont les documentaires LE CLOWN EST TRISTE, ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCE, MAMAN, POURQUOI TU PLEURES?, ÉVINCÉS : LES AÎNÉS CONTRE-ATTAQUENT, T'AS JUSTE À PORTER PLAINTE ainsi que des séries comme SORTEZ-MOI DE MOI, VIRAGE : DOUBLE FAUTE et RIRE SANS TABOU.

Du côté de Noovo Moi, un dossier spécial sera mis de l'avant avec plusieurs informations et conseils sur ces enjeux.

Crave, SUPER ÉCRAN et Cinépop

Crave diffuse dès maintenant des productions qui démystifient la santé mentale chez les jeunes dans la collection « Bell Cause pour la cause ». GÉNÉRATION COVID, LE POIDS DE L'APPARENCE, LA SANTÉ MENTALE : UNE NOTE À LA FOIS, RÉGRESSION À L'INFINI, MOMMY, JEUNE FILLE INTERROMPUE, THE FALLOUT VF, BACKSPOT VF sont parmi les titres sélectionnés. Le documentaire LES GARS, FAUT QU'ON SE PARLE sera mis en ligne dès le 22 janvier.

Le 22 janvier les films LE POIDS DE L'OR (14 h 20), BIG GEORGE FOREMAN (15 h 20), VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT (17 h 30), RÉGRESSION À L'INFINI (19 h 05), TU NE SAURAS JAMAIS (21 h) et SOUS LE SOLEIL (22 h 50) seront diffusés à SUPER ÉCRAN. Le film primé LE BON CÔTÉ DES CHOSES (22 h 55) sera en ondes à Cinépop.

Les radios et iHeartRadio

Toute la journée, Rouge FM et ÉNERGIE proposeront aux auditeurs un sujet en lien avec la santé mentale dans les principales émissions de la journée. Dès le 20 janvier, sur iHeartRadio, le balado PARLONS SANTÉ MENTALE animé par Patrice Bélanger sera disponible.

CTV YOUR MORNING

Des porte-paroles de Jack.org et de l'Association nationale des centres d'amitié se joindront à Anne-Marie Mediwake, Lindsey Deluce et Kelsey McEwen en direct dans les studios.

THE GOOD STUFF WITH MARY BERG

Dans un épisode désormais accessible sur CTV.ca, l'application CTV et Crave, THE GOOD STUFF WITH MARY BERG présente James Ehiagwina, étudiant-infirmier de troisième année à l'Université York et bénévole au Conseil national de la jeunesse de Jeunesse, J'écoute. Il y fait part de ses défis en tant qu'adolescent nigérian immigrant au Canada ayant dû s'adapter à une nouvelle vie et à une nouvelle culture. Son expérience l'a poussé à faire entendre la voix des communautés marginalisées, en particulier celle des jeunes personnes noires et immigrantes. Désireux de travailler dans le domaine de la pédiatrie, James est passionné par son travail au sein de Jeunesse, J'écoute. Il s'efforce de toujours combattre les préjugés en soutenant le bien-être mental de tous les jeunes Canadiens.

THE SOCIAL

Les animateurs de THE SOCIAL seront accompagnés d'Averi Doxtator et de Samantha Jack, de jeunes porte-paroles de l'Association nationale des centres d'amitié, pour discuter de la santé mentale dans les communautés autochtones du Canada. Jake Bradshaw, défenseur de la santé mentale et conférencier principal, se joindra plus tard à la discussion pour présenter les ressources essentielles offertes par Jack.org.

ETALK

ETALK s'entretiendra avec Abby Walker, conférencière principale de Jack.org, pour expliquer comment Jack.org offre aux jeunes Canadiens un espace bienveillant pour s'informer sur la santé mentale. Mary Deacon sera aussi dans les studios pour discuter de la décision d'axer la campagne de cette année sur la santé mentale des jeunes.

Les plateformes numériques de CTV soulignent l'importance de la santé mentale

CTV.ca et l'application CTV mettent en vedette la programmation de la Journée Bell Cause pour la cause parmi les séries du réseau, ainsi que des collections spécialement sélectionnées axées sur la sensibilisation à la santé mentale, la santé et le bien-être. Elles présentent également des discussions avec des experts dans le domaine de la santé mentale ainsi qu'une collection de films sur la sensibilisation à la santé mentale offerts sur demande.

TSN

Le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sera diffusé sur les plateformes de TSN, alors que le chef de file des sports au Canada partagera des messages d'équipes et de personnalités du monde du sport. L'animatrice de TSN Kara Wagland présentera un segment de longue durée sur les frères Chase et Sydney Brown, joueurs canadiens de la NFL, qui abordent la question de l'adversité, leur parcours en santé mentale et l'importance de la santé mentale chez les jeunes. Le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sera diffusé sur SPORTSCENTRE, TSN.ca et les plateformes de médias sociaux de TSN, y compris l'édition du 22 janvier de DIGITAL SPORTSCENTRE.

CRAVE

Crave propose une collection spécialisée sur la sensibilisation à la santé mentale accessible à partir de la page d'accueil pour mettre en évidence des titres qui explorent des sujets courants liés à la santé mentale.

MuchMusic met en lumière la santé mentale en musique

Aujourd'hui, MuchMusic amplifie les témoignages liés à la santé mentale de certains artistes sur toutes ses plateformes de médias sociaux. Les VJ de MuchMusic ont parcouru les rues pour discuter avec les gens de l'effet positif que la musique a eu sur leur santé mentale.

L'#ÉquipeBell passe à l'action

L'#ÉquipeBell crée un changement positif en participant à de nombreuses activités au travail dans tout le pays, notamment en préparant 4 000 trousses d'hygiène personnelle essentielles pour les personnes aidées par des organismes locaux dans le besoin. De plus, de nouveaux épisodes de notre série de balados PARLONS SANTÉ MENTALE sont désormais diffusés sur iHeartRadio. Vous y retrouverez la Dre Sonia Lupien, professeure de psychiatrie, et Ben Nemtin, auteur à succès et défenseur de la santé mentale.

Des monuments célèbres s'illuminent à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause

Pour marquer la Journée Bell Cause pour la cause, plusieurs monuments célèbres s'illumineront en bleu, notamment les chutes du Niagara, l'enseigne 3D de Toronto, Signal Hill à St. John's, l'hôtel de ville de Vancouver, le pont de la rue Burrard à Vancouver et la passerelle de l'esplanade Louis Riel à Winnipeg.

L'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal célébrera l'événement en ajoutant l'émoticône souriante de Bell Cause pour la cause à son enseigne.

Des collectivités partout au pays hissent le drapeau Bell Cause pour la cause

Des collectivités et des organismes de tout le pays démontrent leur soutien à la santé mentale en hissant le drapeau de Bell Cause pour la cause. Les drapeaux seront également hissés par les gouvernements de l'Ontario, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, par les divisions de la Gendarmerie royale du Canada et les services de police de tout le pays, ainsi que par de nombreux établissements d'enseignement postsecondaire.

Engagement des étudiants et des étudiantes dans les universités et les collèges

La campagne Bell Cause pour la cause sur les campus touchera plus de 200 universités, collèges et CÉGEP d'un bout à l'autre du Canada. La campagne comprend un éventail d'événements sur les campus afin de mettre en lumière la santé mentale et le bien-être des étudiants et des étudiantes, notamment plus de 190 matchs collégiaux et universitaires Bell Cause pour la cause. De plus, lorsque les étudiants et les étudiantes achètent un item spécial figurant au menu de l'un des 80 emplacements de services alimentaires participants dirigés par Chartwells sur les campus aujourd'hui, tous les profits des ventes de cet article seront versés à des services de santé mentale et de bien-être destinés aux étudiants et aux étudiantes.

La Gendarmerie royale du Canada encourage la sensibilisation à la santé mentale dans tout le pays

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est engagée à donner la priorité à la santé mentale dans le cadre de son travail afin de créer de vrais changements pour l'organisation et les collectivités qu'elle sert. En tant que fier partenaire de Bell Cause pour la cause, la GRC organisera des conférences et encouragera ses membres et son personnel à travers le pays à accroître la sensibilisation à la santé mentale.

Le hockey en parle - Les équipes de la LNH soutiennent la santé mentale

Les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa et les Jets de Winnipeg affichent leur soutien sur les médias sociaux à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, à la suite des soirées annuelles Le hockey en parle présentées par Bell et Bell MTS tout au long du mois. Les partisans ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur certains organismes locaux de santé mentale partenaires de Bell Cause pour la cause comme Jeunes en Tête et Le Refuge des Jeunes à Montréal, le Bureau des services à la jeunesse à Ottawa et Huddle au Manitoba.

Le hockey en parle - Le Rocket à la Place Bell

Aujourd'hui, l'équipe Bell Cause pour la cause reçoit Jeunesse, J'écoute, l'un de nos partenaires de la campagne de cette année.

Soutien de la communauté d'affaires au Québec

Plus de 75 partenaires d'affaires de Bell soutiennent la Journée Bell Cause pour la cause avec des initiatives sur les médias sociaux, comme les chambres de commerce locales et les organisations qui gèrent les festivals régionaux. Les bénéficiaires d'un don du Fonds communautaire et nos partenaires en matière d'investissements communautaires et de philanthropie soutiennent également l'initiative.

Match Bell Cause pour la cause des Raptors 905

Les Raptors 905, l'équipe affiliée aux Raptors de Toronto de la NBA Gatorade League, tiendront leur match annuel de la Journée Bell Cause pour la cause contre les Knicks de Westchester, l'équipe affiliée aux Knicks de New York. Le coup d'envoi sera donné à 11 h (HE). L'équipe des Raptors 905 portera fièrement son maillot Bell Cause pour la cause pour montrer son soutien. Des étudiants et des étudiantes de la région ont été invités à assister au match et à en apprendre davantage sur la façon de créer de vrais changements en matière de santé mentale.

Kids Eat Smart Foundation

La Kids Eat Smart Foundation et Bell Cause pour la cause organisent des petits-déjeuners Bell Cause pour la cause pour 2 600 élèves dans cinq écoles de Terre-Neuve-et-Labrador. Le personnel enseignant participera à la conversation canadienne sur la santé mentale et le bien-être, en mettant l'accent sur la santé mentale des jeunes.

Patinage libre à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause à Charlottetown

Aujourd'hui, les membres de la communauté sont invités à participer à une période de patinage libre qui aura lieu au Centre Bell Aliant de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown. Un petit don couvre l'entrée et tous les bénéfices seront versés à l'Association canadienne pour la santé mentale de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les communautés du Nunatsiavut organisent des activités à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause

Le gouvernement du Nunatsiavut invite les membres des communautés de Rigolet, Makkovik, Postville, Hopedale et Nain à assister à des journées portes ouvertes locales pour participer aux activités de la Journée Bell Cause pour la cause et courir la chance de gagner des prix.

Familles Solides - Agir pour la santé mentale

L'Institut des Familles Solides invite les membres de la communauté à un événement matinal sur la santé mentale et le bien-être des jeunes à Halifax, pour une heure inspirante placée sous le signe de l'espoir et de l'action.

Déjeuner-causerie à la Chambre de commerce de Belleville

Explorez la signification de « se sentir bien ». Participez au déjeuner-causerie de la Chambre de commerce de Belleville à 7 h (HE), pour une discussion qui s'appuie sur 14 années de sensibilisation et d'acceptation accrues en matière de santé mentale.

Promenades thérapeutiques en forêt avec Kawartha Conservation

Dirigées par Kristie Virgoe, guide certifiée en sylvothérapie, ces promenades gratuites favorisent le bien-être mental. Les personnes participantes profitent de l'étreinte apaisante de la nature et soutiennent l'Association canadienne pour la santé mentale par le biais de dons volontaires. Découvrez la beauté sereine de l'aire de conservation Ken Reid tout en vous concentrant sur l'importance de la santé mentale. Pour vous inscrire, allez à La thérapie forestière au service de la santé mentale.

Événement « Creating Connection » de la Chambre de commerce de Timmins

Aujourd'hui à midi (HE), la Chambre de commerce de Timmins, en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale de Cochrane-Timiskaming, invite le personnel de ses entreprises membres à une séance virtuelle gratuite axée sur l'équilibre et les autosoins. Animée par Kaitlin Senkus, psychothérapeute agréée et fondatrice de Creating Connection, cette séance offrira des pistes pratiques pour faire de la santé mentale une priorité continue dans tous les environnements de travail.

La campagne de don par message texte de la Journée Bell Cause pour la cause est possible grâce au soutien de la Fondation des dons sans fil du Canada.

Visitez le site Web Bell.ca/cause pour télécharger la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause et partagez vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

