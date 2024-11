Le programme Prêts à rebondir de Bell reconnaît la contribution des organismes communautaires qui soutiennent les nouveaux arrivants au pays par l'entremise du basketball et leur offre un soutien financier.

Les Canadiens peuvent soumettre la candidature d'organismes de partout au pays et ainsi leur donner la chance d'obtenir l'un des trois dons de 30 000 dollars du programme Prêts à rebondir.

Le programme Prêts à rebondir de Bell fait partie d'une collaboration de trois ans entre Bell et les Raptors de Toronto. Dans le cadre de celui-ci, des dons sont versés à des organismes chaque année.

La période de mise en candidature commence maintenant et se termine le 19 décembre 2024.

TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Bell et l'organisme de bienfaisance des Raptors de Toronto, la MLSE Foundation, se sont associés pour la deuxième année du programme Prêts à rebondir de Bell , une initiative du programme Mieux pour tous , qui met de l'avant les effets positifs du basketball dans le processus d'intégration des nouveaux arrivants au pays. Cette année, le programme Prêts à rebondir de Bell soulignera la contribution de trois organismes qui soutiennent les nouveaux arrivants par l'entremise du sport et leur accordera un don de 30 000 dollars pour poursuivre leurs efforts dans leurs communautés.

Les Canadiens peuvent visiter le site bellinboundassist.ca et soumettre la candidature d'organismes à travers le pays qui changent les choses de façon positive en offrant aux nouveaux Canadiens un environnement sûr et équitable dans lequel ils peuvent échanger, s'amuser et s'adonner à des sports. Pour être admissibles à l'un des trois dons, les organismes candidats doivent se trouver au Canada, soutenir les nouveaux Canadiens par l'entremise du sport et démontrer un intérêt à développer le programme de basketball.

La période de mise en candidature commence maintenant et se termine le 19 décembre 2024. Trois organismes seront choisis par la MLSE Foundation et recevront chacun un don de 30 000 dollars dans le cadre du programme Prêts à rebondir de Bell. Les histoires de ces organismes communautaires seront également mises en valeur sur les médias sociaux des Raptors de Toronto.

Le premier don du programme Prêts à rebondir de Bell a été accordé l'an dernier à l'organisme à but non lucratif de Toronto Play Forever , qui fournit des services structurés et accessibles de loisirs, d'éducation et de santé mentale aux jeunes. Les autres dons ont été accordés au Jane/Finch Centre de Toronto ainsi qu'à l'organisme Free Play for Kids d'Edmonton.

Le programme Prêts à rebondir de Bell, qui est l'une des nombreuses initiatives du programme Mieux pour tous , fait partie de l'objectif à long terme de Bell qui vise à créer un meilleur avenir pour les communautés canadiennes.

« Les organismes que nous reconnaissons par l'entremise du programme Prêts à rebondir de Bell offrent une communauté aux nouveaux arrivants et un accès à des espaces sécuritaires, inclusifs et équitables pour tous en plus de programmes de sports. L'année dernière, nous avons été très heureux d'avoir la possibilité de reconnaître la contribution de trois organismes qui contribuent à changer les choses dans leurs communautés et de leur offrir du soutien. Nous sommes ravis de le faire encore cette année, cette fois en offrant trois dons de 30 000 dollars. »

- Devorah Lithwick, première vice-présidente, cheffe de la gestion de la marque, Bell

« Les Raptors de Toronto et la MLSE Foundation croient que le sport a le pouvoir de changer le monde en développant la communauté et l'unité, et en favorisant des résultats positifs sur le terrain et en dehors. Avec Bell, un partenaire de longue date qui partage cette vision, nous sommes fiers d'offrir Prêts à rebondir de Bell pour une deuxième année et de permettre à encore plus d'entreprises canadiennes de continuer à utiliser le basketball pour changer les choses. »

- Jordan Vader, premier vice-président, partenariats mondiaux, MLSE

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .



