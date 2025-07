Le produit de la vente soutiendra le financement de l'acquisition de Ziply Fiber.

Un partenariat stratégique a été créé avec Investissements PSP pour développer la fibre optique dans la région du Nord-Ouest Pacifique et permettre à Bell d'atteindre plus de huit millions d'emplacements aux États-Unis.

L'entente sur les droits de diffusion de contenu garantit que TSN demeurera le chef de file des sports au Canada.

MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la vente de sa participation minoritaire dans Maple Leaf Sports Entertainment (MLSE) à Rogers Communications Inc. (Rogers) pour 4,7 G$ CA (4,2 G$ après impôts), à la suite de toutes les approbations des organismes réglementaires et des ligues de sports.

BCE prévoit d'utiliser le produit de cette vente pour soutenir son acquisition de Ziply Fiber, le principal fournisseur d'accès Internet sur fibre optique dans la région du Nord-Ouest Pacifique aux États-Unis. Grâce à cette transaction, BCE convertit sa participation passive dans MLSE en pilier stratégique qui stimulera la croissance de l'entreprise. La transaction devrait être finalisée plus tard cette année.

Pour accélérer l'expansion sur le marché américain, BCE et Investissements PSP ont créé Network FiberCo plus tôt cette année. Ce partenariat à long terme permettra à Bell d'atteindre plus de huit millions d'emplacements de fibre optique aux États-Unis.

Dans le cadre de cette transaction et de la stratégie de BCE visant à devenir un leader du contenu et des médias numériques, Bell Média s'est assurée de conserver son accès aux droits de diffusion liés aux Maple Leafs de Toronto et aux Raptors de Toronto sur TSN jusqu'à la saison 2043-2044 grâce à un accord à long terme avec Rogers, sous réserve de l'approbation des ligues sportives. Cette entente renforce la position de TSN en tant que chef de file des sports au Canada, qui offre la programmation sportive la plus vaste et les plus grands événements, dont la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Bell demeurera également le commanditaire officiel des télécommunications des Raptors de Toronto et le commanditaire des Argonauts de Toronto et du Toronto FC, un exemple concret de son engagement envers ces équipes remarquables, leurs fans et les ligues.

« L'une des pierres angulaires de la stratégie de BCE est de bâtir les meilleurs réseaux Internet sur fibre optique et sans fil 5G. La conclusion de la vente de notre participation dans MLSE nous procure les capitaux nécessaires pour réaliser l'acquisition de Ziply Fiber. Cette transaction nous permettra d'accélérer le déploiement de la fibre optique dans un marché américain très prometteur, tout en conservant notre statut de géant du contenu sportif et de fervent partisan des équipes de la ville de Toronto. De la part de toute l'équipe de Bell, nous souhaitons à MLSE beaucoup de succès sous la direction de Rogers. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

