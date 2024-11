La solution novatrice qui intègre le numéro de mobile directement dans Microsoft Teams grâce à des fonctionnalités avancées facilite le travail mobile et hybride en simplifiant les transitions entre le domicile, le bureau et les emplacements à distance

La gamme élargie de produits Formation Modern Workplace offert par Bell vise à aider les entreprises à répondre aux besoins en constante évolution de leurs employés et de leurs clients

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de services de Téléphonie mobile Microsoft Teams. Elle renforce ainsi sa collaboration avec Microsoft pour offrir aux entreprises canadiennes une solution de communication souple, sécuritaire et efficace. Cette solution novatrice, privilégiant la mobilité, intègre les numéros de mobile dans Teams, ce qui permet d'effectuer des appels sans tracas et de collaborer de façon transparente. La Téléphonie mobile Teams offre une expérience utilisateur uniforme qui simplifie les communications d'entreprise et augmente la productivité et l'efficacité.

Bell renforce sa collaboration avec Microsoft pour lancer des services pour la Téléphonie Mobile Microsoft Teams pour les entreprises canadiennes (Groupe CNW/Bell Canada)

Avec la solution d'appel de Bell pour la Téléphonie mobile Microsoft Teams, les utilisateurs peuvent s'attendre à ce qui suit :

Appels mobiles fiables : faites et recevez des appels d'affaires à l'aide du clavier d'un appareil mobile ou de l'appli Teams, le tout au moyen d'un seul numéro de mobile.

Communications unifiées : faites et recevez des appels d'affaires à partir de n'importe quel appareil, notamment un appareil mobile, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette, et accédez à toutes les fonctions de Teams. Ces fonctions comprennent entre autres des mises à jour, le transfert d'appels, la messagerie vocale, les journaux d'appel unifiés et l'enregistrement à partir de n'importe quel appareil sans égard au lieu de travail.

faites et recevez des appels d'affaires à partir de n'importe quel appareil, notamment un appareil mobile, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette, et accédez à toutes les fonctions de Teams. Ces fonctions comprennent entre autres des mises à jour, le transfert d'appels, la messagerie vocale, les journaux d'appel unifiés et l'enregistrement à partir de n'importe quel appareil sans égard au lieu de travail. Gestion évoluée : les administrateurs TI peuvent maintenant gérer les utilisateurs mobiles et à ligne fixe de la Téléphonie Teams dans le portail de l'administrateur Microsoft 365. Ce changement facilite les déplacements, les ajouts et les modifications.

Intégration de l'IA : les fonctionnalités avancées offertes en option comme Microsoft 365 Copilot permettent d'ajouter de puissantes capacités d'intelligence artificielle, y compris les résumés d'appels.

Bell renforce ses solutions d'appel pour Teams avec ses services pour la téléphonie mobile de Teams, qui viendront s'ajouter à Operator Connect, le routage direct en tant que service et le routage direct sur place. Ces options sont adaptées à divers modes de travail, que ce soit le télétravail, le travail hybride et le travail mobile seulement, ce qui permet aux entreprises de choisir la meilleure méthode d'intégration pour leurs besoins spécifiques en matière de communication.

En plus des services d'appels, Bell offre plusieurs solutions Microsoft Modern Workplace telles que Microsoft 365, Microsoft 365 Copilot et Sécurité Microsoft, qui fournissent des services complets de revente par l'entremise de fournisseurs de solutions en nuage, des services professionnels et des solutions de gestion complémentaires pour les abonnements à Microsoft 365, y compris la Téléphonie Teams et Microsoft Defender. Grâce à ses entreprises telles que Stratejm, Bell améliore la communication, la collaboration et la sécurité avec son offre de sécurité (SECaaS). Ce service permet de déployer et d'intégrer Teams de façon sécuritaire tout en gérant les licences de Sécurité Microsoft avec agilité. Les entreprises peuvent ainsi mener leurs activités avec assurance et maximiser leurs investissements en cybersécurité.

Bell collabore également avec ses clients pour optimiser leur utilisation de Microsoft 365 Copilot et améliorer à la fois leur expérience d'appel et leurs activités dans leur ensemble. Cet engagement envers des solutions complètes couvre également la migration vers le nuage. Bell aide les entreprises grâce aux solutions en nuage de Microsoft, qui fournissent un accès sécurisé à des solutions existantes tout en ouvrant la voie à de futures innovations.

« Notre soutien de la Téléphonie mobile Teams est une étape importante dans notre collaboration continue avec Microsoft. Nous offrons une gamme complète de solutions Microsoft Modern Workplace, qui comprend entre autres Microsoft 365 et Microsoft 365 Copilot, pour donner aux entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin pour connaître du succès dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. La Téléphonie mobile Microsoft Teams de Bell démontre parfaitement comment nous utilisons notre expertise et la technologie novatrice de Microsoft pour créer des expériences de communication et de collaboration transparentes et sécuritaires pour les entreprises. »

- Costa Pantazopoulos, vice-président, produits, Bell

« Dans le monde du travail d'aujourd'hui, la connectivité est essentielle pour assurer une collaboration aisée, transparente et sécurisée. Nous sommes donc fiers de renforcer notre relation avec Bell alors que l'équipe lance des services pour soutenir la Téléphonie mobile Teams et répondre aux besoins en constante évolution de nos employés et clients. Cette innovation n'est que l'une des nombreuses solutions de Microsoft qui aident à redéfinir ce qui est possible pour les entreprises pour se connecter et optimiser le futur du travail au Canada. »

- Tom Kubik, responsable multi-industrie, Microsoft Canada

« Les communications mobiles sont devenues des prérequis dans plusieurs entreprises. En moyenne, à l'échelle mondiale, 48 % des employés utilisent des téléphones mobiles comme appareil principal pour les communications d'entreprise. La plupart des entreprises ont également fait des investissements importants dans des systèmes de téléphonie robustes ainsi que dans d'autres fonctionnalités de communications unifiées comme les réunions vidéo et le clavardage en groupe. Les solutions novatrices telles que la Téléphonie Mobile Microsoft Teams combinent les fonctionnalités enrichies des communications unifiées en tant que service moderne de Microsoft et la souplesse des services mobiles des principaux géants de l'industrie pour assurer une meilleure productivité des travailleurs tout en adressant les exigences strictes des entreprises en matière de sécurité, de conformité et de protection de la vie privée. »

- Elka Popova, vice-présidente et agrégée supérieure, recherche sur le travail en ligne, Frost and Sullivan

Pour en savoir plus sur les façons dont Bell peut aider votre entreprise à façonner l'avenir de la communication, veuillez visiter Bell.ca/solutionsvocalesmicrosoftteams.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.2 Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

______________________________ 1 D'après une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScore), selon les résultats de tests du réseau 5G et 5G+ sans fil de Bell au Canada par rapport à d'autres réseaux sans fil nationaux de mars à octobre 2023. 2 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Jessica Benzinger

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Bell Canada