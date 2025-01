La Journée Bell Cause pour la cause 2025 a mis en lumière la crise de santé mentale chez les jeunes et le travail de six organismes qui contribuent à la surmonter

1 605 770 $ seront versés pour la santé mentale des jeunes grâce à la campagne de don par message texte

Bell versera 10 millions de dollars pour la santé mentale en 2025, portant l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions de dollars depuis 2010

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La Journée Bell Cause pour la cause 2025 a mis en lumière la crise qui touche la santé mentale des jeunes en présentant six organismes qui travaillent tous les jours pour offrir des services et du soutien en santé mentale et lutter contre cette crise croissante.

La Journée Bell Cause pour la cause dans nos communautés (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays se sont joints à la conversation et ont posé des gestes pour soutenir six organismes qui veillent sur la santé mentale des jeunes : les Services intégrés pour les jeunes , Jack.org , Jeunesse, J'écoute , l' Association nationale des centres d'amitié , l' Institut des Familles Solides , et la Fondation Jeunes en Tête .

« J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à la Journée Bell Cause pour la cause et qui ont manifesté leur soutien à la santé mentale des jeunes en prenant part à notre première campagne de don par message texte. Ensemble, nous verserons 1 605 770 $ à six organismes dédiés à la santé mentale des jeunes dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause. Nous réalisons des progrès en matière de santé mentale, mais nous devons faire mieux dans nos collectivités partout au pays. Chaque personne mérite d'avoir un accès facile et rapide au soutien et aux services de santé mentale offerts dans sa communauté. J'encourage tout le monde à continuer de poser des gestes significatifs tout au long de l'année. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Des événements ont eu lieu partout au pays tout au long de la campagne et lors de la Journée Bell Cause pour la cause pour soutenir le travail des organismes de santé mentale canadiens et les jeunes qu'ils aident. Parmi ces événements, plusieurs initiatives d'engagement ont eu lieu dans plus de 200 campus universitaires et collégiaux au Canada. Des communautés, des organismes et des établissements postsecondaires à l'échelle du pays ont hissé le drapeau Bell Cause pour la cause. Des équipes de la LNH participantes dont les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal ont également organisé des matchs dans le cadre de la campagne Le hockey en parle en soutien à la santé mentale. De plus, des sites célèbres comme le lieu historique national de Signal Hill de St. John's, l'hôtel de ville et le pont de la rue Burrard à Vancouver, l'esplanade Riel à Winnipeg, les chutes du Niagara, l'enseigne en 3D de Toronto et l'aéroport Montréal Trudeau se sont tous illuminés en bleu pour souligner l'attention portée à la santé mentale des jeunes.

Financement de la Journée Bell cause pour la cause 2025

En prévision de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell s'est engagée à verser 10 millions de dollars pour la santé mentale en 2025, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions depuis 2010.

Pour en savoir plus sur les six organismes de santé mentale mis de l'avant lors de la Journée Bell Cause pour la cause, visitez Bell.ca/Cause .

Aujourd'hui et tous les jours, poursuivons la conversation pour contribuer à soutenir la santé mentale

Nous pouvons tous et toutes poser des gestes significatifs pour soutenir la santé mentale des jeunes et celle de tout le monde. Tout au long de l'année, créons des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités.

Visitez Bell.ca/Cause pour obtenir plus d'idées et contribuer à soutenir la santé mentale.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada (MTL)