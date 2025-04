Bell est le premier opérateur à l'échelle mondiale à tester avec succès l'adaptation de liens IA native, une caractéristique du portefeuille 5G Avancée d'Ericsson

Cette caractéristique de prochaine génération est en développement au centre de R et D d'Ericsson à Ottawa

OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Bell Canada et Ericsson (NASDAQ: ERIC) ont mené avec succès un essai sur le terrain de l'adaptation de liens IA native - le premier à l'échelle mondiale. Cette technologie innovante utilise l'IA en temps réel pour adapter dynamiquement les réseaux en fonction de changements dans la qualité du signal, des interférences et d'autres facteurs. Il en résulte une amélioration de l'expérience utilisateur grâce à un débit et une efficacité spectrale accrus. Cette collaboration marque une avancée significative dans l'application de l'intelligence artificielle à l'amélioration des performances des réseaux d'accès radio (RAN).

L'adaptation de liens IA native optimise dynamiquement l'efficacité spectrale dans les réseaux mobiles, ce qui améliore considérablement les performances du réseau. Les essais sur le terrain avec Bell ont démontré :

Amélioration de l'expérience de l'utilisateur du résea u : jusqu'à 20 % de débit en liaison descendante en plus, ce qui permet de bénéficier de vitesses de téléchargement plus rapides.

Utilisation plus efficace de la capacité du réseau : efficacité spectrale accrue jusqu'à 10 %, ce qui améliore la capacité et la fiabilité des connexions.

Per Narvinger, vice-président exécutif et responsable, Réseaux secteur des affaires, chez Ericsson, déclare : « Chez Ericsson, l'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons. L'utilisation de l'IA est un élément clé de notre objectif de créer des réseaux programmables très performants. En travaillant avec Bell pour tester cette nouvelle solution d'adaptation de liens IA native dans des environnements réels, nous nous rapprochons de la livraison d'expériences transformatrices 5G Avancée et 6G de demain ».

Mark McDonald, vice-président principal, Réseaux, chez Bell, déclare : « Nous sommes fiers d'être le premier opérateur à l'échelle mondiale à tester cette technologie révolutionnaire avec Ericsson. L'adaptation de liens IA native a le potentiel de révolutionner la façon dont nous gérons les ressources du réseau, en offrant des vitesses plus rapides et des connexions plus fiables aux Canadiens ».

Tania Leppert, dirigeante principale de la technologie, chez Ericsson Canada, déclare : « Il s'agit d'un excellent exemple d'innovation et de partenariat canadiens à l'œuvre; mettant en évidence notre profonde expertise en matière de technologie radio et d'IA à notre centre de R et D d'Ottawa, tout en établissant un partenariat avec un chef de file canadien en matière de télécommunications ».

Cette collaboration a permis de tirer parti des forces complémentaires des deux entreprises. Ericsson a apporté sa technologie de pointe en matière d'IA et ses ressources en R et D, tandis que Bell a donné accès à son infrastructure de réseau et à son expertise opérationnelle pour les essais et la validation en situation réelle.

Un jalon important dans l'innovation dans les réseaux IA natifs

Développée au centre de R et D d'Ericsson à Ottawa, un centre mondial d'innovation pour les réseaux de nouvelle génération, la nouvelle technologie d'adaptation de liens IA native, ce qui signifie qu'elle intègre l'IA dans tous ses sous-composants, et non pas comme un ajout. Elle s'exécute en temps réel sur l'unité de bande de base et améliore les performances et la robustesse dans des scénarios difficiles à optimiser, tels que les interférences et la qualité moyenne ou médiocre des canaux. L'adaptation de liens IA native s'aligne également sur la participation d'Ericsson en tant que membre fondateur de l'Alliance AI-RAN, qui montre comment l'IA peut révolutionner les technologies de réseau.

Plus de 70 ans à brancher les Canadiens

Depuis plus de 70 ans, Ericsson Canada est une pierre angulaire de l'écosystème d'innovation du pays, soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de technologie mobile. Ericsson est également un partenaire clé du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de R et D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada est l'un des principaux investisseurs en R et D au pays, avec un investissement de plus de sept milliards de dollars. L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux repose sur ses investissements en R et D au Canada et sur des partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des établissements d'enseignement de premier plan, axés sur la façon dont l'IA et d'autres technologies peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs en matière d'action climatique.

