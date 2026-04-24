Pour une industrie laitière québécoise plus compétitive et productive - QUÉBEC SOUTIENT LA MODERNISATION DE L'USINE D'AGROPUR À BEAUCEVILLE

BEAUCEVILLE, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annoncent l'octroi d'un financement à la coopérative laitière Agropur pour soutenir la modernisation de ses installations à Beauceville et l'acquisition d'équipements, ce qui assurera sa croissance et sa pérennité.

Dans le cadre de ce projet, l'entreprise mettra au point de nouveaux procédés innovants permettant d'optimiser la valorisation du lait et de ses protéines. Elle automatisera également certaines opérations clés afin d'améliorer sa productivité et augmentera la capacité de transformation annuelle de son usine beaucevilloise. Cette modernisation permettra de transformer davantage de lait ici même, au Québec, ainsi que d'accroître l'efficacité globale des opérations et de mieux répondre aux besoins des consommateurs dans des segments de marché en pleine croissance pour des produits à valeur ajoutée, notamment des produits riches en protéines comme le lait protéiné et certains fromages.

En tout, environ 60 emplois qualifiés seront créés d'ici 2030 grâce à ce projet que le gouvernement du Québec appuie à hauteur de 102 millions de dollars.

Citations :

« L'industrie laitière est l'une des plus importantes du secteur bioalimentaire québécois. Elle fait vivre des milliers de familles partout au Québec et contribue directement à la vitalité de nos régions. C'est pourquoi notre gouvernement continue de soutenir les producteurs et les transformateurs laitiers d'ici, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la prospérité de nos territoires et pour renforcer l'autonomie alimentaire du Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Agropur, c'est un pilier de notre industrie laitière. Partout au Québec, la coopérative fait vivre des milliers de travailleuses et de travailleurs et contribue concrètement au dynamisme de nos régions. Comme fils de producteur laitier, cet investissement me touche particulièrement. En modernisant son usine de Beauceville, Agropur va gagner en efficacité, diversifier son offre, renforcer notre autonomie alimentaire et consolider sa présence sur le marché québécois et canadien tout en continuant de jouer un rôle important dans notre économie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Ce projet d'investissement témoigne de notre engagement à soutenir la croissance et la pérennité des activités de nos membres producteurs laitiers au Québec ainsi qu'à générer davantage de valeur pour l'ensemble de notre coopérative. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son appui financier et sa collaboration dans la réalisation de cette initiative qui contribuera à renforcer notre expertise dans la fabrication de protéines à valeur ajoutée. »

Roger Massicotte, président d'Agropur

Faits saillants :

Agropur regroupe 2 700 membres producteurs de lait, basés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et emploie 7 000 personnes en Amérique du Nord, dont plus de 2 600 au Québec, où elle dispose de neuf usines ainsi que de son siège social.

La coopérative est la première transformatrice laitière en importance au Québec.

Le soutien financier comprend : un prêt de 100 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie administré par Investissement Québec; une aide financière non remboursable de 2 millions de dollars du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Agropur finalisera son analyse détaillée du projet et poursuivra ses démarches de financement au cours des prochains mois afin d'obtenir les autorisations requises d'ici la fin de l'année 2026.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 450 858-3987, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]