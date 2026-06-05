Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer de fromages provenant potentiellement de source non-autorisée vendus dans un stationnement de Brownsburg-Chatham

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avise la population de ne pas consommer de fromages en grains et en bloc, provenant potentiellement de source non-autorisée, achetés dans le stationnement d'une entreprise située au 301, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, dans la région des Laurentides. À noter que l'entreprise située à cette adresse n'a aucun lien avec cette activité.

rappel d'aliments

La vente de fromages de sources non-autorisée est strictement interdite au Québec en vertu du Règlement sur les aliments découlant de la Loi sur les produits alimentaires. La consommation de produits laitiers de source non-autorisée représente un danger de toxi-infections alimentaires causées par des bactéries telles que la salmonelle, Campylobacter et E. coli O157:H7. Seuls les produits laitiers fabriqués dans une usine titulaire du permis approprié peuvent être vendus et consommés de façon sécuritaire.

Le Ministère invite la population à faire preuve de vigilance et à s'abstenir d'acheter ou de consommer des produits laitiers préparés dans un lieu qui n'est pas muni d'un permis de transformation de produits laitiers délivré par le MAPAQ. Ce permis doit obligatoirement être affiché dans le lieu de préparation des produits laitiers et précise ceux qui peuvent être fabriqués dans cet établissement. La liste des usines laitières autorisées par le MAPAQ est publiée sur son site Internet, à l'adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/listeetablissements.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 24 mai 2026, et ce, uniquement à l'adresse mentionnée ci-dessus. Les fromages étaient emballés dans un sac de plastique transparent. Les produits ne comportaient pas d'étiquette.

Le MAPAQ diffuse cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5716

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]