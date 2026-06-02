Québec soutient huit projets d'innovation pour propulser les secteurs stratégiques

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, est fier d'annoncer les propositions retenues dans le cadre d'un appel de projets visant le développement de solutions novatrices pour répondre aux besoins des secteurs stratégiques et accroître la productivité des entreprises.

Cet appel de projets contribue également à faire converger les investissements gouvernementaux en matière de recherche et d'innovation vers les secteurs qui permettent au Québec de se démarquer et les zones d'innovation. Le financement accordé, d'un montant total de 6 537 417 $, soutiendra la réalisation de 8 projets[1] d'une valeur de plus de 19,7 millions de dollars.

Mené en collaboration avec les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), l'appel de projets s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

Citation :

« Je suis ravi de voir que les entreprises d'ici se distinguent en développant des solutions novatrices. Je tiens à souligner l'important travail réalisé par ces organisations pour mettre en œuvre leurs initiatives. Pour notre gouvernement, c'est crucial de soutenir les projets qui contribuent à propulser le Québec parmi les chefs de file mondiaux dans des secteurs hautement stratégiques. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

La SQRI 2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en soutenant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

Les zones d'innovation du Québec regroupent, au sein de pôles géographiques délimités, des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat. L'objectif : maximiser les synergies et créer des écosystèmes d'innovation collaborative de calibre international en lien avec des secteurs et des technologies de pointe.



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1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprises RSRI Titre du projet Valeur

du projet Subvention CS Group - Canada,

Solutions Humanitas

et Drones Express Consortium

de recherche

et d'innovation

en aérospatiale

au Québec (CRIAQ) Drift : détection

et reconnaissance d'intrus furtifs 1 563 478 $ 593 942 $ Aéronef Jaunt air mobilité Canada et Vertiko mobilité CRIAQ CORRIDAIR C2 4 291 038 $ 1 000 000 $ Groupe FP technologies

et Neoculus technnologie Centre québécois

de recherche

et de développement

de l'aluminium Développement

d'un système robotique intelligent assisté par l'intelligence artificielle 704 330 $ 246 515 $ Corporation Neoctech

et Dana TM4 InnovÉÉ Recyclage durable

des moteurs électriques 3 504 240 $ 1 000 000 $ Gamotech

et Cléo innovations InnovÉÉ Projet d'innovation

pour une unité de travail mobile zéro émission V2G pour l'entretien des réseaux d'infrastructure publics 2 390 928 $ 1 000 000 $ Multi-action communication

et Les technologies PulR Prompt Plateforme d'électronique imprimée durable

pour les étiquettes

par radiofréquences maintenant sans puces 2 310 535 $ 988 462 $ Les entreprises Aeponyx,

Phantom Photonics

et Technologies Hop-child PRIMA Québec Développement

d'un centre

de compétence pour l'assemblage de puces

de photonique intégrées 3 200 720 $ 1 000 000 $ Les solutions Innov2Learn

et FrankSim MEDTEQ+ Simulation gériatrique avancée de la ventilation 1 741 291 $ 708 498 $



Total 19 706 560 $ 6 537 417 $

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected] Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]