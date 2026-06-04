Mise en garde à la population - Absence des instructions de cuisson sécuritaire et de la mention indiquant que le produit est cru sur l'étiquette de filets de poulet panés réemballés et vendus par l'entreprise Marché Napoléon inc. et présence non déclarée de soya dans ce produit

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché Napoléon inc., située au 185, rue Napoléon, à Sept-Îles, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson.

Filets de poulet panés

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya de ne pas consommer ce produit. En effet, il contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « FILET DE POULET PANÉES » Soya (pourrait aussi contenir du lait et des œufs) Variable Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson, la mention que le produit est cru et celle qu'il contient du soya

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était emballé dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Il était vendu à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui souffrent d'une allergie au soya sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Les personnes qui ne sont pas allergiques au soya sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire de ce produit avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie ou de réaction allergique en lien avec la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5714

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation